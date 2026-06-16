Maturzyści jeszcze zdają egzaminy, ale myślami są już przy balu

Ostatni wspólny wieczór

— Nasz bal maturalny odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym położonym niedaleko Wilna. Organizatorzy zadbali o to, by wszystko było odpowiednio przygotowane — od dekoracji sali i odświętnie nakrytych stołów po oprawę muzyczną i atrakcje dla uczestników. To dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ po raz ostatni spotkamy się w tak dużym gronie jako uczniowie jednej klasy — powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Adriana z Gimnazjum Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie.

Adriana do balu przygotowuje się już od pewnego czasu. Ma wybraną sukienkę, planuje także wizytę u fryzjera i makijażystki. Jak większość maturzystek chce w tym dniu wyglądać wyjątkowo, bo takie wydarzenie zdarza się tylko raz w życiu. Oprócz samego balu trzeba również uwzględnić koszty dodatków, takich jak buty, biżuteria czy przygotowanie fryzury.

— Zamierzamy bawić się do białego rana. Mam nadzieję, że będzie to niezapomniany wieczór pełen radości, wzruszeń i dobrej zabawy. Szacuję, że wszystkie wydatki związane z balem maturalnym — opłata za udział, sukienka, fryzura, makijaż oraz dodatki — wyniosą około 600 euro. To spora kwota, ale uważam, że warto, ponieważ jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego maturzysty — mówi abiturientka.

Uroczyste zakończenie dwunastu lat nauki

Dla Aurory z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie najważniejszą częścią całego programu nie jest jednak sam bal, lecz uroczystości związane z zakończeniem szkoły. To właśnie na te chwile wielu uczniów czeka najbardziej, ponieważ stanowią one symboliczne zwieńczenie dwunastu lat nauki, pracy i wspólnie spędzonego czasu. W Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie tradycyjnie wręczenie dyplomów odbywa się w kościele przy Uniwersytecie Wileńskim, co nadaje uroczystości wyjątkowy i podniosły charakter.

— Po części oficjalnej spotkamy się również na Placu Katedralnym, gdzie odbędzie się dalsze świętowanie, czyli zatańczymy poloneza. Takie wydarzenia mają szczególne znaczenie, ponieważ pozwalają na chwilę zatrzymać się i docenić wszystko, co udało się osiągnąć przez ostatnie lata. Następnie cała promocja uda się na bal do Crown Plaza w Wilnie. To będzie okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale także do pożegnania się z koleżankami, kolegami i nauczycielami. Dla wielu z nas będzie to jeden z ostatnich momentów spędzonych razem przed rozpoczęciem studiów i wejściem w dorosłe życie. Dlatego chcemy, aby ten wieczór był wyjątkowy i na długo pozostał w naszej pamięci — podkreśla Aurora.

Nie koszty są najważniejsze

Choć emocje związane z zakończeniem szkoły i balem maturalnym są bezcenne, przygotowania do tego wydarzenia wiążą się również z konkretnymi kosztami. Jak zauważa Aurora, dla wielu uczniów równie ważnym elementem są przygotowania, które rozpoczynają się na długo przed samą uroczystością.

— Oczywiście z balem wiążą się również przygotowania, które dla wielu osób są ważną częścią całego wydarzenia. Wiele osób poświęca dużo czasu na wybór odpowiedniego stroju, dodatków, fryzury czy makijażu. Koszty takich przygotowań mogą być bardzo różne i zależą przede wszystkim od indywidualnych preferencji. Niektórzy decydują się na bardziej oszczędne rozwiązania, inni wybierają droższe opcje lub specjalnie zamawiają stroje. Najważniejsze jest jednak nie to, ile pieniędzy wydamy, lecz możliwość wspólnego świętowania zakończenia jednego z najważniejszych etapów naszego życia — zaznacza maturzystka.