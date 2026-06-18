Jak poinformowało Ministerstwo Ochrony Zdrowia (SAM), nowe przepisy mają skrócić czas oczekiwania na dalszą diagnostykę i leczenie oraz usprawnić przepływ pacjentów w systemie ochrony zdrowia.

Dotychczas pacjent po konsultacji u specjalisty często musiał wracać do lekarza rodzinnego po skierowanie do kolejnego specjalisty lub na badania refundowane. Po zmianach taka procedura nie będzie już konieczna.

„Dla każdego pacjenta ważne jest, aby jak najszybciej dostać się do specjalisty, który udzieli pomocy: postawi diagnozę, zaleci leczenie. Dlatego zrozumiałe jest, że wymóg uzyskania skierowania od lekarza rodzinnego tylko wydłużał czas oczekiwania pacjenta. Teraz, po wykonaniu płatnej usługi dla pacjenta, lekarz będzie mógł wystawić skierowanie do innego specjalisty bez odsyłania pacjenta z powrotem do lekarza rodzinnego, co zapewni ciągłość usług i lepsze zarządzanie przepływem pacjentów” — powiedziała Marija Jakubauskienė, minister ochrony zdrowia.

Zgodnie z nowymi zasadami specjaliści będą zobowiązani do wypełniania formularza E027 „Skierowanie na konsultację, badania, leczenie”. W dokumentacji elektronicznej trzeba będzie zaznaczyć, że skierowanie dotyczy usług finansowanych ze środków PSDF.

Ministerstwo podkreśla, że zmiany poprawią jakość danych, umożliwią dokładniejszą ocenę liczby i zasadności skierowań oraz usprawnią monitorowanie przepływu pacjentów.

Nowe przepisy przewidują także możliwość rejestracji pacjenta na wskazaną usługę bezpośrednio po wystawieniu skierowania — w tej samej placówce lub w wybranej przez pacjenta.

Dodatkowo kobiety, które mogły paść ofiarą przemocy seksualnej, nie będą musiały uzyskiwać dodatkowych skierowań na niezbędne badania diagnostyczne. Zmiana ma ograniczyć formalności i przyspieszyć dostęp do pomocy.