Zdjęcia z koncertu 45-lecia Zespołu „Wileńszczyzna” [GALERIA]

Relację z koncertu wraz z wypowiedziami artystów stojących za tym wydarzeniem w najbliższych wydaniach „Kuriera Wileńskiego”.
Wydarzenie udokumentował fotoreporter „Kuriera Wileńskiego” Marian Paluszkiewicz.
W sobotę 20 czerwca na deskach Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu w Wilnie wystąpił Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”. Zespół uczcił 45-lecie swojej działalności. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z koncertu!
Relację z koncertu wraz z wypowiedziami artystów stojących za tym wydarzeniem w najbliższych wydaniach „Kuriera Wileńskiego”.
Wydarzenie udokumentował fotoreporter „Kuriera Wileńskiego” Marian Paluszkiewicz.
Afisze
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