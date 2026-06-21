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Zdjęcia z koncertu 45-lecia Zespołu „Wileńszczyzna” [GALERIA]

W sobotę 20 czerwca na deskach Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu w Wilnie wystąpił Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”. Zespół uczcił 45-lecie swojej działalności. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z koncertu!

Autor: Apolinary Klonowski
Koncert 45-lecia Zespołu „Wileńszczyzna” | Fot. Marian Paluszkiewicz

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Relację z koncertu wraz z wypowiedziami artystów stojących za tym wydarzeniem w najbliższych wydaniach „Kuriera Wileńskiego”.

Wydarzenie udokumentował fotoreporter „Kuriera Wileńskiego” Marian Paluszkiewicz.

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