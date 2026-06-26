Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi poświęcone są upamiętnieniu twórczości wybitnego pisarza, piewcy Laudy, nowelisty i publicysty Henryka Sienkiewicza, pierwszego polskiego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1905) łącząc 180. rocznicę urodzin i 110. rocznicę śmierci pisarza.
Program:
11 lipca, sobota
Wodokty, starostwo Sidabravas, rej. Radziwiliski
10:00–11:00 — Msza Św. w kościele św. Agaty
11:00–11:20 — Korowód zespołów do parku
11:30–14:30 — Koncert w parku Przyjaźni polsko-litewskiej
Pacunele, starostwo Skėmiai, rej. Radziwiliski
16:00–20:00 — Koncert w parku
20:00–24:00 — Wieczór integracyjny
12 lipca, niedziela
Kiejdany
9:00–10:00 — Msza św. w kościele św. Józefa w Kiejdanach
10:00–10:30 — korowód do Centrum Kultury, ul. J. Basanavičiaus 24
10:30–14:30 — otwarcie wystawy „Kurpie Poland”, koncert, spotkanie literackie, prezentacja tomiku wierszy Ireny Duchowskiej „Rozmyślania z o. Stanisławem”
Uczestnicy:
Orkiestra Dęta „HEJNAŁ” (Marcin Faracik, Sieciechowice);
Chóry: Reprezentacyjny Chór Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska „Ojczyzna” (kier. Ryszard Zabłotny, Węgorzewo), „Preludium” (Joanna Gawryszewska, Szczytno), „Wrzos” (Cezary Nowakowski, Kętrzyn);
Zespoły Tańca: Zespół Pieśni i Tańca „Wiwaty” (Andrzej Horbik, Pobiedziska), Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Wach” (Elżbieta Szydlik, Wach), Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy” (Witold Kuczyński, Czarnia), Zespół Tańca „Rosa” (Iweta Berzinia, Jakubowo, Łotwa);
Zespoły: „Czarnowiacy” (Józef Zyśk, Czarna Wieś Kościelna), „Brok Folk” (Małgorzata Mikołajczyk, Brok), „Jarzębina” (Mariusz Choruży, Szumowo), „Zamberwsi” (Adam Bańkowski, Zambrów), „Kompania Męska” (Andrzej Skutnik, Kalinówka Kościelna), „4Element” (Joanna Gawryszewska, Szczytno), „Klepaczanki” (Małgorzata Besztak, Klepacze), „Barwy Podwileńskie” (Lucyna Wołk, Ławaryszki), „Przyjaciele” (Hendryk Boguszewicz, Gałgi), „Szum Studio” (kier. Lech Pietkiewicz, Szumsk), „Kotwica” (Andrzej Rymkiewicz, Kowno), „Issa” (Waleria Wansewicz, Kiejdany).
kiejdany.org