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Wspólne uczczenie Dnia Koronacji Króla Litwy Mendoga oraz Dnia Hymnu Narodowego!

Spotkajmy się 6 lipca i wspólnie odśpiewajmy Hymn Narodowy Litwy. O godz. 20:00 zapraszamy na uroczyste wydarzenia, a o godz. 21:00 we wszystkich miejscach wspólnie odśpiewamy Hymn Narodowy.

Autor: KW
Afisz Dnia Koronacji Króla Litwy Mendoga oraz Dnia Hymnu Narodowego!
Graf. organizatorzy

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RUDOMINO (Centrum Kultury w Rudominie, ul. Wileńska 2):

  • Zespół wokalny „Gija”;
  • Profesjonalny męski zespół a cappella „Quorum”.

NA GÓRZE JUOZAPINĖ (Juozapinė, rejon wileński):

  • Zespół wokalny „Kolurija”;
  • Zespół wokalny „Baladė”;
  • Chór „Pagirių dainoriai”.

BUKISZKI (ul. Mokyklos 1):

Zespół folklorystyczny „Verdenė”.
Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Narodowego — projekcja filmu „Grąžinti nepriklausomybę” („Przywrócić niepodległość”).

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego i uroczystego uczczenia tego ważnego dla Litwy święta!

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Centrum Kultury w Rudominie

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