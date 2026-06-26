RUDOMINO (Centrum Kultury w Rudominie, ul. Wileńska 2):
- Zespół wokalny „Gija”;
- Profesjonalny męski zespół a cappella „Quorum”.
NA GÓRZE JUOZAPINĖ (Juozapinė, rejon wileński):
- Zespół wokalny „Kolurija”;
- Zespół wokalny „Baladė”;
- Chór „Pagirių dainoriai”.
BUKISZKI (ul. Mokyklos 1):
Zespół folklorystyczny „Verdenė”.
Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Narodowego — projekcja filmu „Grąžinti nepriklausomybę” („Przywrócić niepodległość”).
Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego i uroczystego uczczenia tego ważnego dla Litwy święta!
Centrum Kultury w Rudominie