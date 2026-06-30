O tym, co się zmieniło na Skwerze Pelesy, pisaliśmy wcześniej, jeszcze przed otwarciem. Na otwarciu 29 czerwca obecny był mer miasta oraz starosta dzielnicy Rossa. Wspólnie zaprosili mieszkańców do wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
Otwarto Skwer Pelesy niepodal dworca w Wilnie [GALERIA]
W Wilnie nieopodal dworca wreszcie oddano do użytku remontowany od jakiegoś czasu Skwer Pelesy (lit. Pelesos skveras). Wcześniej w „Kurierze Wileńskim” pisaliśmy o tym, co ma się znaleźć na skwerze, który swoją nazwę zawdzięcza Pelesie, wsi o bogatej historii, która dziś znajduje się na terenie Białorusi. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia i odkrycia tej części dzielnicy Rossa na nowo!
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