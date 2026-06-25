Dawny teren tranzytowy zyskał nowe funkcje

Skwer Pelesy (lit. Pelesos, nazwa pochodzi od wsi Pelesa, dziś na Białorusi) powstał w pobliżu dworca kolejowego, na obszarze, który wcześniej pełnił głównie funkcję ciągu komunikacyjnego. Zmodernizowana przestrzeń między ulicami Pelesos i Liepkalnio ma służyć mieszkańcom jako miejsce odpoczynku, aktywnego spędzania czasu oraz organizacji wydarzeń sąsiedzkich. Ma, bo jeszcze nie została oddana do użytku.

„W Wilnie konsekwentnie odnawiamy przestrzenie publiczne, aby stały się nie tylko bardziej atrakcyjne, ale i tętniące życiem — dostosowane do codziennego życia mieszkańców miasta. Skwer Pelesy jest doskonałym przykładem tego, jak miejsce, które wcześniej było tylko przejściem, może przekształcić się w przytulną i nowoczesną przestrzeń dla społeczności” — zapewnia mer Wilna Valdas Benkunskas.

Podczas realizacji inwestycji zachowano naturalne ukształtowanie terenu oraz dostosowano projekt do istniejących warunków krajobrazowych.

Na terenie skweru wytyczono nowe ścieżki oraz zainstalowano oświetlone schody, które mają poprawić dostępność i bezpieczeństwo. Powstały również dwa place zabaw dla dzieci, punkt widokowy oraz strefa sportowa wyposażona w urządzenia do ćwiczeń i boisko do koszykówki. Przestrzeń ma też być gotowa przyjąć wydarzenia plenerowe, jak koncerty czy pikniki. Jest punkt z wodą pitną i toaleta publiczna.

Dla osób poszukujących spokojniejszego wypoczynku przygotowano strefy relaksu z ławkami, leżakami oraz miejscami piknikowymi.

Żadnemu drzewu liść z korony nie spadnie

Jednym z głównych założeń projektu było zachowanie naturalnego charakteru miejsca i ochrona roślinności. Prace projektowe i budowlane prowadzono z uwzględnieniem dojrzałych drzew oraz ukształtowanych wcześniej tras ruchu pieszych.

W skwerze zastosowano również rozwiązania służące do zbierania i retencjonowania wody deszczowej. Powstał ogród deszczowy, który ma wspierać gospodarowanie wodami opadowymi oraz poprawiać lokalny mikroklimat.

Przestrzeń została uzupełniona o nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin wieloletnich.

Święto Rossy na Święto Rosy

Uroczyste otwarcie skweru Pelesy odbędzie się 29 czerwca o godz. 18:00. Organizatorzy podkreślają, że wybór miejsca i terminu nie jest przypadkowy.

Nazwa dzielnicy Rossa zbiega się z nazwą jednego z głównych litewskich świąt letnich, Święta Rosy. Zatem mieszkańcy będą mieli jednocześnie święto Rossy i Święto Rosy. Właśnie do tego nawiązania odwołuje się program inauguracji.

Wydarzenie ma mieć charakter rodzinnego pikniku i sąsiedzkiego święta. Na uczestników czekać będą liczne atrakcje związane z lokalną kulturą, tradycją i aktywnym wypoczynkiem. W programie przewidziano między innymi zajęcia poświęcone poznawaniu roślin, degustacje chleba, miodu i serów, a także sportowe sztafety i aktywności dla najmłodszych.

Wieczorem na scenie wystąpią zespoły „Kitava” oraz „Ratilai”.