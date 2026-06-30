— W czasie upałów liczba wezwań pogotowia ratunkowego wyraźnie wzrasta. Wysokie temperatury stanowią ogromne obciążenie dla organizmu i prowadzą do zaostrzenia wielu chorób przewlekłych. Najczęściej pogarsza się stan osób cierpiących na zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, a także tych, którzy zmagają się z zawrotami głowy i innymi dolegliwościami wynikającymi z przegrzania. Jeśli nie przestrzega się podstawowych zasad bezpieczeństwa, skutki upałów mogą być bardzo poważne — ostrzega w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Mindaugas Kliukas, specjalista Wileńskiego Pogotowia Ratunkowego.

Seniorzy i dzieci

Jak podkreśla specjalista, szczególnie narażone na skutki wysokich temperatur są osoby starsze oraz małe dzieci. Ratownicy apelują, aby w godzinach największego nasłonecznienia — od ok. 11:00 do 17:00 — unikać przebywania na zewnątrz i rezygnować z intensywnego wysiłku fizycznego na otwartym słońcu.

Najbezpieczniej jest pozostawać w cieniu i regularnie uzupełniać płyny. Odpowiednie nawodnienie jest kluczowe, ponieważ pozwala organizmowi skutecznie schładzać się poprzez pocenie.

— Równie ważny jest odpowiedni ubiór. Zaleca się noszenie lekkiej odzieży wykonanej z naturalnych materiałów oraz nakrycia głowy, które chroni przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych — podkreśla Mindaugas Kliukas.

Reagować natychmiast

Najgroźniejszym skutkiem przegrzania organizmu jest udar cieplny. Dochodzi wówczas do zaburzenia termoregulacji — organizm przestaje skutecznie oddawać nagromadzone ciepło, a u poszkodowanego mogą pojawić się zaburzenia świadomości. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia.

— W przypadku podejrzenia udaru cieplnego należy natychmiast przenieść poszkodowanego do cienia lub chłodnego miejsca, rozpocząć jego schładzanie poprzez przykładanie zimnych okładów lub wilgotnych ręczników oraz niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe. Mimo trwającej fali upałów liczba przypadków udaru cieplnego pozostaje na razie niewielka. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to jedna z najgroźniejszych konsekwencji długotrwałego przebywania w wysokiej temperaturze i wymaga natychmiastowej reakcji — przypomina Kliukas.

Obowiązki pracodawców

W związku z wysokimi temperaturami Państwowa Inspekcja Pracy (VDI) przypomina, że upały stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, szczególnie dla wykonujących pracę na zewnątrz, w niewentylowanych pomieszczeniach lub przy dużym wysiłku fizycznym.

Pracodawcy mają obowiązek ponownie ocenić organizację pracy i ograniczyć ryzyko przegrzania, udaru cieplnego i słonecznego. Powinni zapewnić odpowiednią wentylację lub klimatyzację, możliwość schłodzenia się, dostęp do wody pitnej oraz przerwy w pracy. W biurach temperatura nie powinna przekraczać 28 st. C, a przy ciężkiej pracy fizycznej — 26 st. C.

Szczególną ochroną należy objąć osoby pracujące na zewnątrz. Prace powinny być planowane tak, aby ciężkie zadania wykonywać poza godzinami największego nasłonecznienia, a pracownicy muszą mieć możliwość pracy w cieniu. Należy zapewnić lekką, przewiewną odzież, ochronę głowy i oczu, przy jednoczesnym obowiązkowym stosowaniu wymaganych środków ochrony indywidualnej, np. kasków na budowach.

VDI przypomina, że podczas pracy na zewnątrz przy temperaturze powyżej 28°C pracownikom należy zapewnić specjalne przerwy nie rzadziej niż co 1,5 godz. W ciągu 8-godzinnej zmiany ich łączny czas nie może być krótszy niż 40 minut.