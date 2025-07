„Upał to nie tylko dyskomfort, ale także zagrożenie dla zdrowia. Latem szczególnie ważne jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy — zarówno w biurze, jak i na zewnątrz. Wysokie temperatury zwiększają ryzyko przegrzania, zagrażając zdrowiu i życiu. Upały stwarzają nowe zagrożenie w miejscu pracy — przegrzanie. Pracodawcy muszą zatem ocenić ryzyko i podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze” — poinformowano „Kurier Wileński” w Państwowej Inspekcji Pracy.

Praca biurowa w upały

Aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia pracowników spowodowanego wysoką temperaturą, zamknięte przestrzenie powinny być odpowiednio klimatyzowane i wentylowane. Klimatyzatory powinny być umieszczone z dala od osób pracujących w pomieszczeniach i ustawione tak, aby strumień powietrza nie był nawiewany bezpośrednio na nich: powoduje to wysuszenie skóry i błon śluzowych oraz utratę wilgoci, swędzenie skóry i zaczerwienienie oczu. Nieprawidłowo czyszczone filtry klimatyzatora są dobrą pożywką dla szerokiej gamy mikroorganizmów i grzybów, które mogą powodować choroby i reakcje alergiczne.

Różnica temperatur między siedzeniem pod podmuchem chłodnego powietrza a wyjściem na zewnątrz w upalny letni dzień może być bardzo duża, a nagłe zmiany temperatury mają negatywny wpływ na organizm. Naturalna wentylacja, tj. przez świetliki, okna, może być wykorzystywana do usuwania nadmiaru ciepła. Jeśli nie ma możliwości odpowiedniego schłodzenia pomieszczeń, należy zapewnić pracownikom przerwy na ochłodzenie się po opuszczeniu miejsca pracy. Po zakończeniu pracy zaleca się pozostawienie pomieszczenia z zacienionymi oknami.

Szczególna uwaga na osoby pracujące na zewnątrz

„Pracodawcy powinni zwracać szczególną uwagę na pracowników pracujących na zewnątrz: powinni oni nosić odzież wykonaną z włókien naturalnych, która jest lekka i dobrze wchłania pot, z nakryciem głowy wykonanym z włókien naturalnych i ochroną oczu w postaci gogli. Na placach budowy pracownicy nie mogą pracować na wpół rozebrani, a nawet w upalne dni bez kasków. Zaleca się, aby w miarę możliwości organizować pracę w taki sposób, aby zmaksymalizować cień, a najbardziej niebezpieczną porą dnia w lecie jest czas między 11:00 a 17:00. Pracownicy powinni robić specjalne przerwy co najmniej co półtorej godziny podczas pracy na zewnątrz w temperaturze otoczenia powyżej +28 stopni Celsjusza. Minimalny czas trwania specjalnych przerw musi wynosić co najmniej 40 minut na 8-godzinną zmianę. W przypadku innych zmian roboczych, czas trwania przerw specjalnych powinien być proporcjonalny do czasu pracy” — tłumaczą eksperci z inspekcji pracy.

Pracownicy w wieku 65 lat i starsi, a także ci, którzy mają nadwagę, wysokie ciśnienie krwi, cierpią na choroby układu krążenia lub przyjmują leki, są bardziej wrażliwi na upał. Osoby pracujące w bezpośrednim świetle słonecznym mogą doznać udaru, promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić skórę i oczy. Jeśli pracownik przebywa na słońcu przez dłuższy czas bez nakrycia głowy, mogą wystąpić u niego bóle głowy, szum w uszach, nudności, wymioty, apatia, zwiotczenie, a następnie utrata przytomności. Jeśli dana osoba nie zostanie reanimowana, może umrzeć z powodu obrzęku mózgu. Należy pamiętać o uwzględnieniu powiązanych ze sobą i czasami zagrażających życiu czynników naturalnych, takich jak możliwe podmuchy wiatru, ulewny deszcz, wyładowania atmosferyczne itp.

