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Konserwatyści z największym wsparciem z GPM

Związek Ojczyzny-Litewskich Chrześcijańskich Demokratów (TS-LKD) otrzyma najwyższe wsparcie z ubiegłorocznego podatku dochodowego od osób fizycznych (GPM). Z danych Państwowej Inspekcji Podatkowej (VMI) wynika, że partia otrzyma ponad trzykrotnie więcej środków niż drugi w zestawieniu Ruch Liberałów.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Państwowa Inspekcja Podatkowa.
Fot. Marian Paluszkiewicz

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Na rzecz TS-LKD 24,9 tys. mieszkańców przeznaczyło do 0,6 proc. swojego podatku GPM, co przełoży się na niemal 1,177 mln euro. Ruch Liberałów otrzyma 343,7 tys. euro od 7,5 tys. podatników, a Partia Wolności — 240,6 tys. euro od 6,1 tys. mieszkańców.

Rządząca Litewska Partia Socjaldemokratyczna otrzyma 219,4 tys. euro wsparcia od 6 tys. mieszkańców. Zjednoczenie Narodowe uzyska 213,4 tys. euro, natomiast Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Rodzin Chrześcijańskich otrzyma 92,6 tys. euro dzięki wsparciu 3,3 tys. mieszkańców.

Związek Demokratów „W imię Litwy” otrzyma 99 tys. euro wsparcia od 2,5 tys. mieszkańców. Litewski Związek Chłopów i Zielonych uzyska 86,5 tys. euro od 2,6 tys. mieszkańców, natomiast Partia Zielonych Litwy otrzyma 61,6 tys. euro od 2 tys. podatników. Partię „Świt Niemna” wsparło 1,8 tys. mieszkańców, przekazując łącznie 56,2 tys. euro.

Mieszkańcy Litwy mogą przekazać do 1,2 proc. zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pozarządowych, twórców sztuki i innych beneficjentów. Dodatkowo mogą przeznaczyć do 0,6 proc. podatku na partie polityczne oraz do 0,6 proc. na związki zawodowe lub ich zrzeszenia.

Według VMI wnioski o przekazanie części podatku złożyło łącznie 564 tys. mieszkańców. Beneficjentom do 15 listopada bieżącego roku ma zostać przekazanych ponad 40 mln euro.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

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