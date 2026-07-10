Nie całe życie, a wybrane momenty

Jak zwraca uwagę Justina Antropik, kierowniczka ds. marketingu cyfrowego w Tele2, latem aktywność w mediach społecznościowych wyraźnie rośnie. Dominują fotografie z podróży, wydarzeń i czasu wolnego, ponieważ właśnie takie treści najskuteczniej przyciągają uwagę użytkowników.

„Sieci społecznościowe pozwalają utrzymywać kontakt i dzielić się doświadczeniami, ale należy pamiętać, że najczęściej widzimy w nich tylko starannie wybrane momenty. Algorytmy platform są zaprojektowane tak, aby wyświetlać posty, które najbardziej przyciągają uwagę i zachęcają do interakcji. Najczęściej są to treści wywołujące emocje — imponujące podróże, uroczystości lub wyjątkowe przeżycia. W związku z tym u użytkownika może powstać mylne wrażenie, że właśnie tak wygląda codzienność większości ludzi, choć w rzeczywistości widzimy tylko niewielką i starannie wyselekcjonowaną jej część” — mówi Justina Antropik.

Lato może nasilać poczucie samotności

Psycholog Justina Rybakovaitė zwraca uwagę, że lato wiąże się z silnymi społecznymi oczekiwaniami. Powszechnie uznaje się, że jest to czas podróży, spotkań i zdobywania nowych doświadczeń. Gdy rzeczywistość odbiega od tego obrazu, łatwo o porównania i rozczarowanie.

„Kiedy rzeczywistość danej osoby wygląda inaczej, bardzo łatwo jest zacząć wątpić w siebie. Pojawiają się pytania: Czy w pełni korzystam z życia? Czy nie omija mnie coś ważnego? Dlaczego moje lato nie jest tak imponujące jak u innych? Wtedy może nasilać się poczucie samotności, rozczarowania sobą lub nieadekwatności” — mówi psycholog.

Dodatkowo latem zmienia się codzienna rutyna. Wyjazdy znajomych, przerwa w nauce czy mniejsza liczba obowiązków sprawiają, że część osób traci dotychczasowy rytm dnia. Wolny czas może wówczas uwidocznić potrzebę bliskości i kontaktów z innymi.

Eksperci podkreślają, że nawet jeśli zdajemy sobie sprawę z selektywnego charakteru publikowanych treści, emocjonalnie nadal porównujemy własne życie z tym, co widzimy na ekranie.

„Zapominamy, że nie widzimy całego życia, a jedynie jego fragmenty. Pełny, niezredagowany dzień człowieka często porównuje się do kilku sekund starannie wybranych chwil z życia kogoś innego. Takie porównanie nieuchronnie staje się nierównoważne” — wyjaśnia psycholog.

Świadome korzystanie z mediów społecznościowych

Zdaniem ekspertów rozwiązaniem nie musi być całkowita rezygnacja z mediów społecznościowych, lecz uważna obserwacja ich wpływu na samopoczucie oraz świadome zarządzanie czasem spędzanym online. Pomocne mogą być funkcje monitorowania czasu przed ekranem, limity korzystania z aplikacji czy planowane przerwy.

„Jeśli po korzystaniu z mediów społecznościowych ciągle czujecie się gorzej, warto zwrócić na to uwagę. Samotność czy zazdrość nie są problemem samym w sobie — najczęściej są sygnałem potrzeby bliskości, więzi lub znaczącej interakcji” — mówi Justina Rybakovaitė.

Eksperci zgodnie podkreślają, że liczba zdjęć z wakacji nie świadczy o jakości życia ani poziomie szczęścia.

„Dobre życie nie zawsze jest głośne i widoczne. Czasami o wiele ważniejsza od dziesięciu zdjęć z podróży jest jedna szczera rozmowa, spokojny odpoczynek lub możliwość spędzenia czasu sam na sam ze sobą. Warto zadać sobie pytanie nie o to, jak wygląda lato innych, ale o to, czego sam naprawdę potrzebuję tego lata” — zaznacza psycholog.