Laboratorium Wolności – spotkanie z Andrzejem Poczobutem w Wilnie

Spotkanie będzie poświęcone znaczeniu wolności słowa, niezależnego dziennikarstwa oraz solidarności obywatelskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy będą mogli wysłuchać refleksji Andrzeja Poczobuta na temat sytuacji na Białorusi, represji wobec niezależnych dziennikarzy i działaczy społecznych oraz wyzwań stojących przed społeczeństwem obywatelskim.

Ważnym wątkiem rozmowy będą również doświadczenia mniejszości polskiej na Białorusi oraz kwestie związane z ochroną jej tożsamości, języka i kultury. Wizyta Andrzeja Poczobuta w Wilnie stanowi także wyraz międzynarodowej solidarności z osobami prześladowanymi za działalność publiczną oraz przypomina o znaczeniu obrony praw człowieka i wolności wypowiedzi.

Rozmowę poprowadzi dr Barbara Jundo-Kaliszewska.

Szczegóły wydarzenia:

Data: 22 lipca 2026 r.

22 lipca 2026 r. Godzina: 16:00

16:00 Miejsce: Sala Teatralna Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76)

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów do udziału oraz publikacji informacji o wydarzeniu.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego