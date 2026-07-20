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Laboratorium Wolności – spotkanie z Andrzejem Poczobutem w Wilnie

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zaprasza na spotkanie z Andrzejem Poczobutem — dziennikarzem, działaczem społecznym oraz byłym więźniem politycznym reżimu Alaksandra Łukaszenki. Wydarzenie odbędzie się 22 lipca o godz. 16:00 w Sali Teatralnej Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76).

Autor: KW
Afisz o spotkaniu Z Andrzejem Poczobutem.
Graf. organizatorzy

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Spotkanie będzie poświęcone znaczeniu wolności słowa, niezależnego dziennikarstwa oraz solidarności obywatelskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy będą mogli wysłuchać refleksji Andrzeja Poczobuta na temat sytuacji na Białorusi, represji wobec niezależnych dziennikarzy i działaczy społecznych oraz wyzwań stojących przed społeczeństwem obywatelskim.

Ważnym wątkiem rozmowy będą również doświadczenia mniejszości polskiej na Białorusi oraz kwestie związane z ochroną jej tożsamości, języka i kultury. Wizyta Andrzeja Poczobuta w Wilnie stanowi także wyraz międzynarodowej solidarności z osobami prześladowanymi za działalność publiczną oraz przypomina o znaczeniu obrony praw człowieka i wolności wypowiedzi.

Rozmowę poprowadzi dr Barbara Jundo-Kaliszewska.

Szczegóły wydarzenia:

  • Data: 22 lipca 2026 r.
  • Godzina: 16:00
  • Miejsce: Sala Teatralna Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76)

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów do udziału oraz publikacji informacji o wydarzeniu.

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Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

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