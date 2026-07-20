Już od pierwszego dnia uczestnicy przekonali się, że będą to wyjątkowe warsztaty. Wspólną przygodę rozpoczął spływ kajakowy, który stał się naturalnym początkiem integracji. Wspólne pokonywanie trasy, rozmowy i śmiech sprawiły, że szybko powstała atmosfera wzajemnego zaufania i otwartości.

Praca teatralna i rozwojowa

Kolejne dni wypełniła intensywna praca teatralna i rozwojowa. Młodzież pracowała z ciałem, głosem, wyobraźnią i emocjami, uczestnicząc w ćwiczeniach indywidualnych, w parach oraz w grupie. Warsztaty obejmowały improwizacje, zadania aktorskie i ruchowe, a ich zwieńczeniem było przygotowanie krótkich pokazów inspirowanych poezją o tematyce przyrodniczej.

Program został wzbogacony o elementy Metody Mariny Abramović – ćwiczenia uważności i obecności, które pomagają rozwijać koncentrację, świadomość ciała oraz budować głębszy kontakt z samym sobą i z drugim człowiekiem. Uczestnicy poznali również ćwiczenia TRE wspierające uwalnianie napięć i regulację pracy ciała. Nie zabrakło pracy z oddechem, ćwiczeń rozwijających zaufanie, wspólnego śpiewu, rozmów i twórczych improwizacji.

Brak zasięgu telefonicznego

Jednym z najbardziej zaskakujących doświadczeń okazał się … brak zasięgu telefonicznego. W miejscu, gdzie sygnał sieci był bardzo ograniczony, telefony szybko przestały odgrywać istotną rolę. Ich miejsce zajęły rozmowy, wspólne spacery, śmiech i czas spędzony razem. Wielu uczestników podkreślało, że dawno nie doświadczyli takiego spokoju i poczucia wolności od codziennego pośpiechu.

Nowe doświadczenia

Warsztaty nie ograniczały się wyłącznie do działań teatralnych. Program obejmował również ceremonię herbaty, aromaterapię, tradycyjną łaźnię, saunę oraz chwile wyciszenia. Szczególnym momentem było wspólne plecenie wianków, które wieczorem zostały symbolicznie spalone podczas ogniska. Dla wielu uczestników był to ważny gest pozostawienia za sobą trudnych emocji i otwarcia się na nowe doświadczenia. Wolny czas młodzież najchętniej spędzała nad jeziorem, korzystając z bliskości natury.

Warsztaty pokazały, że młodzi ludzie potrzebują przestrzeni, w której mogą zwolnić tempo, budować relacje i rozwijać się poprzez sztukę oraz świadomą pracę z ciałem i emocjami. Trzy dni spędzone z dala od codziennych obowiązków i cyfrowych rozpraszaczy pozwoliły uczestnikom nie tylko rozwinąć umiejętności artystyczne, ale również lepiej poznać siebie i innych.

Warsztaty prowadziły dramoterapeutka i kostiumograqfka Eva Baliul, reżyserka i aktorka Bożena Sosnowska oraz charakteryzatorka i aktorka Justyna Moisejenko.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Partnerem projektu był ośrodek „Švedų kelias” w Dziewieniszkach, który stworzył uczestnikom doskonałe warunki do pracy twórczej, integracji i wypoczynku w otoczeniu natury.

Fot. archiwum Sol Oriens

Bożena Sosnowska