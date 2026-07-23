Strona głównaZdrowie

Kolejna modernizacja w e-sveikacie. Mniejsze ryzyko błędów

Ministerstwo Ochrony Zdrowia (SAM) wprowadzi cyfryzację programu profilaktyki i wczesnej diagnostyki chorób sercowo-naczyniowych — zostanie on zintegrowany z systemem e-zdrowia (e-sveikata).

Autor: Apolinary Klonowski
Apteka.
Fot. e-sveikata.lt

Czytaj również...

Jak poinformowało w środę ministerstwo, po przeniesieniu programu możliwe będzie automatyczne wybieranie mieszkańców uprawnionych do usług profilaktycznych, wysyłanie im zaproszeń, elektroniczne wypełnianie niezbędnych dokumentów medycznych oraz monitorowanie udziału w programie w czasie rzeczywistym.

„Rozwiązania cyfrowe pozwolą nie tylko zmniejszyć obciążenie administracyjne placówek służby zdrowia, ale także zapewnią dokładniejsze dane, skuteczniejsze monitorowanie programów profilaktycznych oraz lepszy dostęp do nich dla mieszkańców. To kolejny krok w kierunku stworzenia bardziej nowoczesnego, skutecznego i wygodniejszego dla pacjenta systemu opieki zdrowotnej” — stwierdził minister Linas Kukuraitis.

Według Ministerstwa Zdrowia dotychczas dane programu były przetwarzane ręcznie, co zwiększało ryzyko błędów ludzkich oraz utrudniało analizę i monitorowanie danych.

Czytaj także: Na Litwie leki na receptę przez internet. Rusza nowy system dla pacjentów

Afisze

ŹródłaOpr. A.K. na podst. BNS

Więcej od autora

Społeczeństwo

Będzie pozew po wycieku z Centrum Rejestrów. Adwokaci szukają poszkodowanych

Setki tysięcy mieszkańców Litwy mogło stracić kontrolę nad swoimi danymi osobowymi po wycieku z Centrum Rejestrów. Adwokaci szukają poszkodowanych i zapowiadają pozew zbiorowy. Podają, co trzeba zrobić.
Wilno

Litwa na razie nie ogłosi stanu sytuacji ekstremalnej z powodu śmieci w regionie stolicy. W tle spór prawny

Ponad 11 tys. ton odpadów zalega w wileńskiej sortowni, tymczasem w regionie powstaje codziennie aż 700 ton odpadów. Choć stan sytuacji ekstremalnej nie jest ogłoszony, to ten wariant „pozostaje na stole”.
Wiadomości

W Polsce odbyły się wiece w obronie polsko-ukraińskich relacji. „Płomień zawsze zaczyna się od iskry”

W Polsce w niedzielę 19 lipca odbyły się wiece w obronie relacji polsko-ukraińskich. „Farmy trolli tworzą iluzję przewagi liczebnej. Dosłownie wychowują i radykalizują realnych ludzi” — mówił jeden z organizatorów.

RedKomy