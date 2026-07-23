Kolejna modernizacja w e-sveikacie. Mniejsze ryzyko błędów

Jak poinformowało w środę ministerstwo, po przeniesieniu programu możliwe będzie automatyczne wybieranie mieszkańców uprawnionych do usług profilaktycznych, wysyłanie im zaproszeń, elektroniczne wypełnianie niezbędnych dokumentów medycznych oraz monitorowanie udziału w programie w czasie rzeczywistym.

„Rozwiązania cyfrowe pozwolą nie tylko zmniejszyć obciążenie administracyjne placówek służby zdrowia, ale także zapewnią dokładniejsze dane, skuteczniejsze monitorowanie programów profilaktycznych oraz lepszy dostęp do nich dla mieszkańców. To kolejny krok w kierunku stworzenia bardziej nowoczesnego, skutecznego i wygodniejszego dla pacjenta systemu opieki zdrowotnej” — stwierdził minister Linas Kukuraitis.

Według Ministerstwa Zdrowia dotychczas dane programu były przetwarzane ręcznie, co zwiększało ryzyko błędów ludzkich oraz utrudniało analizę i monitorowanie danych.