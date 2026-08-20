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Dr hab. Anna Stankiewicz z Dyneburga gościem redakcji „Kuriera Wileńskiego”

Kierownik Katedry Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Dyneburgu (Daugavpils) dr hab. Anna Stankiewicz odwiedziła redakcję „Kuriera Wileńskiego”. Rozmowa dotyczyła sytuacji polskiej społeczności w łotewskim Dyneburgu oraz współpracy uczelni z polskimi uniwersytetami.

Autor: Apolinary Klonowski
Dr hab. Anna Stankiewicz.
Dr hab. Anna Stankiewicz | Fot. Janina Jarosz

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Jak potwierdziliśmy u naukowczyni, w Dyneburgu funkcjonuje polskie gimnazjum, polskie przedszkole i Dom Polski z aktywnymi kółkami — dramatycznym i tanecznym. Odrębnych polskich mediów Polacy w Dyneburgu nie mają, ale w telewizji raz w tygodniu emitowany jest program po polsku, a państwowy portal informacyjny LSM prowadzi wersję polskojęzyczną. Stosunek władz łotewskich do polskiej mniejszości badaczka określiła jako „w pełni adekwatny”.

Polski na ulicach Dyneburga słychać jednak rzadko. „W porównaniu z Wilnem, po którym chodząc widzę bardzo żywe, młode miasto, Dyneburg jest bardziej zamknięty, spokojniejszy” — przyznaje Anna Stankiewicz. Zaznacza jednak, że język przetrwał — w wersji archaicznej, pozostającej pod wpływem łotewskiego i rosyjskiego.

Katedra prowadzi program „Wschodnioeuropejskie związki kulturowe i problemy integracji”, w ramach którego studenci oprócz Łotwy poznają Litwę, Rosję, Białoruś i Polskę. Uczelnia co roku w maju organizuje międzynarodową konferencję „Czytania Słowiańskie” razem z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem w Trnawie (Słowacja). „Około 40 proc. uczestników to Polacy” — podkreśla nasza rozmówczyni. W ramach Erasmusa katedra współpracuje m.in. z Uniwersytetami Jagiellońskim, Warszawskim, w Białymstoku i Wrocławskim. Polskie ośrodki stanowią największą grupę wśród partnerów zagranicznych.

Dr Anna Stankiewicz wypowiedziała się też na rzecz wielojęzyczności, przypominając sentencję: „Ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem”.

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Afisze

ŹródłaOdnotował A. K., mat. J. K.

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