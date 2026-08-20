Strona głównaWiadomości

Lipówka na świeczniku. Odrzucona firma chce od Wilna odszkodowania

Firma budowlana HISK, która w 2019 r. przegrała przetarg na przebudowę skrzyżowania na Lipówce, chce od Wilna odszkodowania w związku z naruszeniem przepisów o przetargach. Póki co stawką jest parę milionów odszkodowania.

Autor: Apolinary Klonowski
Rozkopana Lipówka.
Tak wyglądało omawiane skrzyżowanie przed słynną przebudową. Nie był to „stołeczny” wygląd | Fot. Marian Paluszkiewicz

Czytaj również...

Trwa spór między władzami Wilna a firmą budowlaną HISK dotyczący przegranego przez tę ostatnią w 2019 r. przetargu na przebudowę skrzyżowania ulic Lipówki (Liepkalnio), ulic Grochowej (Žirnių) i szosy mińskiej w Wilnie, a także o odszkodowania w wysokości 3,4 mln euro. Litewski Sąd Najwyższy (LAT) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o wyjaśnienie.

Czytaj także: Nowe zajezdnie autobusowe na Lipówce i Zameczku? Możliwie do grudnia 2023

Wyjaśnić, na jakich warunkach prawo do odszkodowania

W decyzji z 18 sierpnia LAT prosi TSUE o wyjaśnienie, na jakich warunkach oferent ma prawo do odszkodowania z tytułu naruszenia unijnego prawa zamówień publicznych przez instytucję zamawiającą — poinformował we wtorek 19 sierpnia Sąd Najwyższy.

TSUE został między innymi został zapytany, czy przy rozstrzyganiu o odszkodowaniu trzeba ustalić, że naruszenie jest wystarczająco poważne, czy można wyłączyć odpowiedzialność zamawiającego z uwagi na winę dostawcy, a także, jakie zasady można zastosować przy ustalaniu wysokości odszkodowania.

HISK wskazało, że już w listopadzie 2020 r. Sąd Najwyższy uznał za niezgodną z prawem decyzję Samorządu Miasta Wilna o odrzuceniu oferty HISK w przetargu. Samorząd nie zgodził się z tą oceną i stwierdził, że to za mało — trzeba ustalić, czy popełnione przez niego naruszenie unijnego prawa zamówień publicznych jest „wystarczająco poważne”.

„Biorąc pod uwagę, że, po pierwsze, w litewskich przepisach prawnych takie dodatkowe kryterium odpowiedzialności nie jest bezpośrednio zapisane i w krajowej praktyce sądowej zazwyczaj nie jest ono brane pod uwagę, a po drugie, w orzecznictwie TSUE dotyczącym odpowiedzialności państwa za naruszenia prawa UE »wystarczająco poważne naruszenie« jest jednym z warunków prawa do odszkodowania, Sąd Najwyższy Litwy zwrócił się do TSUE z pytaniem, w jaki sposób (lub czy w ogóle) kryterium to powinno być stosowane w dziedzinie zamówień publicznych” — poinformował Sąd Najwyższy Litwy.

Mogą być konieczne kolejne kroki

Gdyby TSUE uznał, że ocena powagi naruszenia jest konieczna, Sąd Apelacyjny poprosił również TSUE o wskazanie, na podstawie jakich czynników można by to zrobić.

Litewski Sąd Apelacyjny w listopadzie zeszłego roku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Wilnie, który tylko częściowo uwzględnił skargę HISK i zasądził na jej rzecz prawie 1,61 mln euro oraz 5 proc. rocznych odsetek.

Sąd uznał wówczas, że władze stolicy muszą wypłacić firmie 2,74 mln euro odszkodowania, 5 proc. rocznych odsetek od końca czerwca 2021 r. do całkowitego wykonania wyroku, a także 42,2 tys. euro kosztów postępowania.

Sąd przyznał wówczas firmie prawie milion euro mniej niż wnioskowała — kwota pozwu wynosiła 3,4 mln euro.

Sprawa ciągnie się od 2020 r.

W listopadzie 2020 r. Sąd Najwyższy nałożył na Samorząd Miasta Wilna grzywnę w wysokości 0,5 mln euro za naruszenia przy ocenie ofert firm w przetargu na przebudowę skrzyżowania, ale ze względu na ochronę interesu publicznego nie unieważnił już podpisanej umowy.

Samorząd podpisał w sierpniu 2019 r. umowę o wartości 31 mln euro z firmami Fegda i Tilsta na przebudowę skrzyżowania na Lipówce. Przebudowa została zakończona w 2021 r.

Czytaj także: Od weekendu zmieni się ruch na skrzyżowaniu Liepkalnio-Žirnių-Minsko, będą wracały autobusy

Afisze

ŹródłaOpr. A.K. na podst. ELTA

Więcej od autora

Wiadomości

Zmarła powstańczyni, ps. „Pączek”, „Atma”

Wiceminister kultury RP Maciej Wróbel poinformował, że we wtorek 19 sierpnia zmarła uczestniczka Powstania Warszawskiego, Wanda Traczyk-Stawska. Miała 99 lat.
Szkolnictwo

Dane po audycie Kontroli Państwowej w systemie oświaty na Litwie

Kontrola Państwowa, najwyższa instytucja audytu w Republice Litewskiej, przeprowadziła audyt pomocy oświatowej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz dzieci uzdolnionych. Wyniki audytu nie są zadowalające.
Wiadomości

Obywatel Rosji skazany jako polski szpieg

Sąd w Moskwie skazał obywatela Rosji na 23 lata więzienia po uznaniu go za winnego szpiegostwa na rzecz Polski — poinformowała w piątek Agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Skazany miał dostarczać Polsce informacje o rosyjskich systemach uzbrojenia i broni rakietowej. Nie udało się potwierdzić, czy postawione zarzuty są zasadne, należy więc opierać się na doniesieniach rosyjskich służb.

RedKomy