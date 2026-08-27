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Rada ds. Żywności znika. Kompetencje przejmie kolegium ministerstwa

Nie udało się Radzie ds. Żywności wypracować żadnych propozycji. Rząd Mindaugasa Sinkevičiusa likwiduje radę powołaną jeszcze przez rząd Gintautasa Paluckasa.

Autor: Apolinary Klonowski
Ministerstwo Rolnictwa.
Fot. Žygimantas Gedvila, ELTA

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Organ ten, powołany był z myślą o monitorowaniu cen i szukaniu sposobów ich obniżenia. Informację o likwidacji rady przekazało we środę Ministerstwo Rolnictwa RL.

Zadania rady przejmie kolegium Ministerstwa Rolnictwa — organ doradczy ministra, który do tej pory skupiał się na kwestiach naukowych i rolniczych. Niezbędne akty prawne są już w trakcie przygotowywania. „Rada ds. Żywności nie wykonała ani jednej konkretnej pracy, a obiecane monitorowanie cen nie przyniosło żadnych rezultatów” — powiedział Kęstutis Mažeika, minister rolnictwa.

Według ministerstwa połączenie zadań w jednym miejscu pozwoli uniknąć powielania działań i zgromadzi najlepszych ekspertów pod jednym dachem.

Na posiedzenia kolegium zapraszani będą przedstawiciele partnerów społecznych, sektora rolnego, przemysłu spożywczego, nauki, innowacji oraz uczestników łańcucha dostaw żywności.

Rada ds. Żywności rozpoczęła działalność w lutym ubiegłego roku. Ówczesny minister rolnictwa Ignas Hofmanas zapowiadał wówczas, że pierwszym krokiem będzie analiza łańcucha dostaw żywności, po której rada przedstawi konkretne propozycje obniżenia cen. Do realizacji tego celu jednak nie doszło.

W lutym tego roku ówczesna premier Inga Ruginienė publicznie wzywała radę do częstszych spotkań i bardziej aktywnego działania. W skład rady wchodziło 27 członków: przedstawiciele ministerstw, rządu, organizacji rolników, przetwórców żywności, handlowców, uczelni wyższych oraz przedstawiciele Służby Ochrony Praw Konsumentów.

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Afisze

ŹródłaOpr. A.K. na podst. BNS

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