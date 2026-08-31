Pomóżmy wygrać prof. Annie Czyż!

Głosować do 3 września (włącznie) 2026 r. można na stronie https://www.lrt.lt/tema/vilnius-is-my-city Dlaczego warto zagłosować? Anna Sylwia Czyż od lat promuje Wilno w Polsce i za granicą, buduje jego wizerunek w środowiskach akademickich, muzealnych i kulturowych, a jej publikacje i projekty sprawiają, że miasto jest coraz lepiej rozumiane i doceniane na świecie. W latach 2013–2016 wraz z dr. Bartłomiejem Gutowskim przeprowadziła inwentaryzację Cmentarza na Rossie, jednego z najważniejszych miejsc pamięci w Wilnie. Już pod koniec września tego roku wraca do Wilna, by inwentaryzować nagrobki na Cmentarzu św. Piotra i Pawła na Antokolu, kontynuując pracę, która realnie chroni historię miasta. Ponadto badała podziemia Kościoła Ducha Świętego w Wilnie, prowadziła badania w kościele św. Piotra i Pawła, a także w kościele Augustianów. Prowadzi również badania nad obrazem Jezu, ufam Tobie. Wydała także kilka książek, w których Wilno odgrywa rolę główną.

A więc, jeśli cenimy rzetelność, pasję i profesjonalizm w opowiadaniu o Wilnie, oddany głos na Annę Sylwię Czyż jest głosem za tym, co w promocji miasta najcenniejsze.

Organizatorem konkursu „Vilnius Is My City Awards” jest Samorząd Miasta Wilna. Kandydaturę zgłosił członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR), Dariusz Lewicki.

Inf. SKOnSR