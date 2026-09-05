6 września, niedziela — prolog

Zakwaterowanie w hotelu „Pan Tadeusz” (Ponas Tadas) Domu Kultury Polskiej (dalej: DKP), ul. Naugarduko 76. Literackimi śladami Wilna — zwiedzanie miasta (opcjonalnie).

17.00-20.00 — Prolog Festiwalu

17.00-18.00 — Wernisaż wystawy Darii Solar, Łódź, Ciało i krzem w Holu DKP

18.00-19.00 — Między tradycją a technologią — kultura na wyczerpaniu? — Daria Solar — malarka, Fundacja ARTALL; Ana Matusevič — współautorka i współprowadząca podcastu Wymiana Kulturalna oraz Saulius Andrukonis — wykładowca Uniwersytetu Michała Romera, specjalista ds. komunikacji, Aleksandra Tykarska — dziennikarka związana z Radiowym Centrum Kultury Ludowej i Polskim Radiem, Barbara Jundo-Kaliszewska

19.00 — Dialogi jazzowe nad Wilią — SAX&BASS: Jan Maksimowicz / Eugenijus Kanevičius

7 września, poniedziałek

10.00-10.20 — Przywitanie z Adamem — inauguracja festiwalu przy pomniku Mickiewicza w Wilnie. Sesja fotograficzna. Przejście d. zaułkiem Literackim do Uniwersytetu

11.00-11.15 — Wilno jako arché — wystąpienie performatywne Tomasza Snarskiego Uniwersytet Wileński, Universiteto g.3 Sala A8 (Rachilės Aprijauskytės), budynek Domus Philologiae, I p.

11.15-14.00 — Poznajmy się — prezentacja gości wierszem i krótką wypowiedzią. Krótko o rocznicach ludzi związanych z regionem: Jerzy Giedroyc, Tadeusz Konwicki, Sergiusz Piasecki, Maria Janion, Eugeniusz Paukszta. Głos zabierają Anna Nasiłowska, Jazep Januszkiewicz, Barbara Jundo-Kaliszewska i Romuald Mieczkowski

16.00 — Spotkania autorskie i prezentacja książek poetyckich. Sala Teatralna DKP:

— Węzeł rodzinny — Spotkanie z Anną Nasiłowską, pisarką i poetką, prezeską Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadzą: Mikołaj Rek i Romuald Mieczkowski

— Czułość — prezentacja obrazów Marii Michoń, inspirowanych poezją Olgi Ozarenkovej, tamże

— Litewsko-polski tom poezji Olgi Ozenkowej Neišsipildę sapnai / Niespełnione sny. Z autorką rozmawiają Barbara Czechmeszyńska-Skowron, prezeska Fundacji „Pokolenia Pokoleniom” i wydawca Juozas Žitkauskas; wykonawca poezji śpiewanej do jej wierszy, poeta Antoni Muracki

— Polsko-litewski tom Lista obecności — z Birutė Jonuškaitė rozmawia Tomasz Snarski

— Tom poezji Zmierzch pewnej ery Romualda Mieczkowskiego. Prowadzi: Eligiusz Dymowski

8 września, wtorek — dzień wyjazdowy

Kolonia Wileńska-Niemenczyn-Bujwidze-Zułów (ok. 200 km)

9.00 — Wyjazd spod DKP

9.30 — Kolonia Wileńska/Pavilnys, ul. Žemoji (Dolna) 22 Spotkanie z inicjatorami upamiętnienia Tadeusza Konwickiego i społecznością miejscową.

11.30 — Wizyta w Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, ul. Bažnyčios 2

15.30-16.30 — 90. rocznica złożenia serca Józefa Piłsudskiego na Rossie. Kurs na Zułów: Śladami Marszałka — prowadzi Adam Pszczółkowski, genealog i heraldyk, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzi” im. Jana Olszewskiego. Zwiedzanie miejsca chrztu Marszałka w Powiewiórce / Pavoverė, dworu i kompleksu Piłsudskich w Zułowie / Zalavas

18:00 — Moje imponderabilia — wernisaż malarstwa Beaty Walczak

18.30-20.00 — Rozmowy filmowe EMiGRY. Teatr nasz migrancki — wileńska premiera filmu dok. Agaty Lewandowskiej, Dariusza Jarmuły i Zofii Delest; 45 min; PL/DE 2026; Pokolenie PLT, reż. A. Lewandowski; 25 min; PL/LT 2013 — spotkanie po latach z bohaterami filmu

9 września, środa — zakończenie

10.00-11.00 — Środa Literacka: klasztor Bazylianów, Aušros vartų 7B.

12.00 — W gościnie u literatów litewskich. Rozmowa na tematy translatorskie i współpracy literackiej. Prowadzi Tomasz Snarski. Siedziba ZPL, K. Sirvydo 6

12.30 — BookTok kontra księgarnia — czy algorytm jest dobrym doradcą literackim? — Ingrė Valentinaitė, Greta Ambrazaitė, Vitalija Maksvytė. Marija Žukovska, Daniel Samulewicz

16.00-17.00 — Zwiedzenie kościoła św. Piotra i Pawła oraz Pałacu Sapiehów

17.00-19.00 — Nowe książki. Sala w restauracji „Sakva”, Paco 1

— Tradycja i modernizm w shtetlu w Ejszyszkach — Barbara Jundo-Kaliszewska, Aleksandra Tykarska

— Liryka na Antokolu. Podwieczorek poetycki — Agnieszka Polak, Maria Duszka, Irena Duchowska, Tomasz Snarski, Eligiusz Dymowski, Jazep Januszkiewicz, Wojciech Piotrowicz

10 września, czwartek (opcjonalnie)

9.30 — Wycieczka z oprowadzaniem po redakcji TVP Wilno

11.00 — Wizyta w Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii”, Išganytojo 2/4

11.30 — Trakt Jerzego Giedroycia, zwiedzanie wystawy Jerzy Giedroyc (1906-2000) — twórca geografii wolności, Bokšto 14A

12.30 — Wizyta w Hospicjum bł. Michała Sopoćki (opcjonalnie). Rasų 4

Organizatorzy, koordynatorzy, partnerzy

Viešoji įstaiga „Znad Wilii” kultūros plėtros draugija /

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii” Dyrektor festiwalu i koordynator projektu: Romuald Mieczkowski, tel.+48 508 764 030

Koordynatorka programu: Barbara Jundo-Kaliszewska, tel.+48 537 067 652

Partnerzy: Instytut Polski w Wilnie, Dom Kultury Polskiej, TVP Wilno, Uniwersytet Wileński, Fundacja „Pokolenia Pokoleniom”, Fundacja MiGRA, Fundacja ARTALL

Patronat medialny: TVP Wilno, Portal Przegląd Bałtycki, Kwartalnik „Znad Wilii”, Wilnoteka, Magazyn „Polonia” (Berlin)

Zadanie współfinansowane środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku