Pożegnanie króla w Oslo

Przed uroczystościami Gitanas Nausėda wpisał się do księgi kondolencyjnej. Według prezydenta król był bardzo serdecznym i skromnym człowiekiem.

„Litwa zawsze będzie pamiętać wkład Jego Wysokości w umacnianie przyjaźni między naszymi krajami oraz jego wsparcie dla wolności i niepodległości Litwy. W tym czasie głębokiej żałoby nasze myśli są z Norwegią” — napisał Gitanas Nausėda.

Na pogrzeb Haralda V przyjechali monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Część gości wykorzystała pobyt w Norwegii do rozmów politycznych. We wtorek 8 września wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere. Rozmawiali m.in. o wzmocnieniu ukraińskiej obrony powietrznej i wsparciu Ukrainy przed zimą.

Litewscy przywódcy uczcili pamięć Haralda V

Do księgi kondolencyjnej w ambasadzie Norwegii w Wilnie wpisał się także premier Mindaugas Sinkevičius.

„Jego Wysokość Harald V był szczerze szanowanym i kochanym monarchą, którego wieloletnia służba dla Norwegii charakteryzowała się oddaniem, mądrością i głębokim poczuciem obowiązku” — napisał Mindaugas Sinkevičius.

„Król Harald V odegrał ważną rolę w pielęgnowaniu bliskich i przyjaznych stosunków dwustronnych między Litwą a Norwegią, wnosząc znaczący wkład w budowanie silnych więzi, które łączą nasze narody dzisiaj” — czytamy w kondolencjach szefa rządu.

Hołd Haraldowi V złożył również minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys, wpisując się do księgi kondolencyjnej w ambasadzie Norwegii.

„Z wielkim smutkiem składam hołd Jego Wysokości królowi Haraldowi V, niezwykle szanowanemu i cenionemu monarsze, który poświęcił swoje życie mieszkańcom Norwegii. Składam szczere kondolencje rodzinie królewskiej i mieszkańcom Norwegii w tej chwili bolesnej straty” — napisał Kęstutis Budrys.

Harald V panował od 1991 roku

Król Norwegii Harald V zmarł 28 sierpnia, o godz. 6.35 w Rikshospitalet w Oslo. Monarcha miał 89 lat. Od 17 sierpnia przebywał w szpitalu, gdzie był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W ostatnich dniach jego stan zdrowia się pogorszył. U monarchy wykryto bakterie we krwi i rozpoczęto leczenie antybiotykami.

„Z głębokim smutkiem informujemy, że Jego Królewska Mość król Harald zmarł dzisiaj. Król Harald odszedł spokojnie w Rikshospitalet w piątek 28 sierpnia o godz. 6.35” — przekazał Dwór Królewski.

Harald V urodził się 21 lutego 1937 r. w Skaugum. Tron objął 17 stycznia 1991 r. po śmierci swojego ojca Olafa V. Był pierwszym od 567 lat księciem urodzonym w Norwegii.

W 1968 r. poślubił Sonję Haraldsen, z którą miał dwoje dzieci: księżniczkę Maerthę Louise i księcia Haakona.

Pogrzeb Haralda V odbył się 9 września w katedrze w Oslo. Po uroczystościach w katedrze Harald V został pochowany w królewskim mauzoleum na zamku Akershus w Oslo. Spoczywają tam jego ojciec, król Olaf V, matka, księżna koronna Martha, oraz dziadkowie: Haakon VII, pierwszy król niepodległej Norwegii po rozwiązaniu unii ze Szwecją w 1905 r., i królowa Maud, siostra brytyjskiego króla Jerzego V.

Haakon VIII objął norweski tron

Po śmierci Haralda V tron automatycznie objął jego 53-letni syn Haakon, który przyjął imię Haakon VIII. Jego żona Mette-Marit została królową, a ich 22-letnia córka Ingrid Alexandra — księżniczką następczynią tronu.

Haakon był następcą tronu od 1991 r. W ostatnich latach wielokrotnie wykonywał obowiązki głowy państwa jako regent podczas chorób i nieobecności Haralda V. Funkcję tę pełnił również bezpośrednio przed śmiercią ojca.

Haakon urodził się 20 lipca 1973 r. Imię otrzymał ku pamięci pradziadka, Haakona VII, który panował w latach 1905–1957 i był pierwszym władcą w pełni niepodległej Norwegii.