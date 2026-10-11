Dni Żołnierza Kresowego w Międzyzdrojach

Tegoroczne spotkanie odbyło się z inicjatywy Jolanty Szyłkowskiej, prezes Okręgu Szczecińskiego Światowego Związku Żołnierzy AK, w 10. rocznicę odsłonięcia w Międzyzdrojach Pomnika Kresowym Żołnierzom Armii Krajowej. Dzięki przychylności i dużemu zaangażowaniu samorządu międzyzdrojskiego wydarzenie zyskało rozbudowaną formę, za co szczególne podziękowania należą się burmistrzowi miasta Międzyzdroje Mateuszowi Bobkowi.

W uroczystościach wzięli udział również kombatanci oraz potomkowie AK-owców | Fot. Romuald Sadowski

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym, po której złożono wieńce i znicze pod Pomnikiem Kresowym Żołnierzom AK ulokowanym tuż przy kościele. Następnie uczestnicy udali się do Międzynarodowego Domu Kultury, gdzie część oficjalną rozpoczęło odśpiewanie Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej w asyście pocztów sztandarowych Okręgu Wileńskiego ŚZŻAK, Okręgu Nowogródzkiego ŚZŻAK oraz IV batalionu 77. pp AK „Ragnerowców”, dzierżonych przez rekonstruktorów z KH „Szlakiem Narbutta” oraz GRH „Nałęcz”.

W uroczystościach wzięli udział kombatanci: Stanisława Kociełowicz ps. „Iskierka”, Janina Ostrowska — Kin ps. „Janeczka”, Józef Jastrzębski ps. „Jastrząb”, Edward Zamiara ps. „Hrabia” oraz potomkowie AK-owców: Maria Kozłowska — córka dowódcy IV batalionu 77. pp AK, ppor. Czesława Zajączkowskiego ps. „Ragner”; Sławomir Sędziak — syn ppłka dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka ps. „Warta” i Aldona Wasiak — córka Stanisława Piszczka ps. „Pogoń”, żołnierza 27. Pułku Ułanów AK.

Zwieńczeniem widowiska była rekonstrukcja sceny odbicia więźnia z rąk okupantów | Fot. Romuald Sadowski

Po części oficjalnej szerokiej publice została udostępniona diorama przedstawiająca obozowisko partyzanckie. Tłumnie odwiedzający promenadę ludzie mieli możliwość wysłuchać świetnego występu orkiestry wojskowej oraz wzmocnić się serwowaną z kuchni polowej grochówką. Zwieńczeniem widowiska była rekonstrukcja sceny odbicia więźnia z rąk Niemców. W drugim dniu wydarzenia powtórzono tę samą scenę, tym razem oswabadzając więźnia z rąk sowieckich okupantów. Tą symboliczną klamrą ukazano wymownie fakt podwójnej okupacji Rzeczypospolitej w okresie II wojny światowej. W obozowisku partyzanckim kombatanci byli oblegani przez zwiedzających, a ich opowieści przykuwały uwagę słuchaczy niezależnie od wieku.

Wydarzenie dzięki dużemu zróżnicowaniu i dynamice na pewno zapadło w pamięć zarówno organizatorów, jak i publiczności.

Inf. Romuald Sadowski