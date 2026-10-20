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„Szczęśliwi, bo twórczy”: Otwarcie wystawy prac VI pleneru nauczycieli plastyki rej. wileńskiego

5 października 2026 r. w Szkole Sztuk Pięknych w Rudominie odbyło się otwarcie wystawy prac VI pleneru plastycznego nauczycieli plastyki rejonu wileńskiego „Szczęśliwi, bo twórczy”.

Autor: Materiał nadesłany przez Czytelnika
W Szkole Sztuk Pięknych w Rudominie odbyło się otwarcie wystawy prac VI pleneru plastycznego nauczycieli plastyki, który odbył się w czerwcu br. w Wace Trockiej.
W Szkole Sztuk Pięknych w Rudominie odbyło się otwarcie wystawy prac VI pleneru plastycznego nauczycieli plastyki, który odbył się w czerwcu br. w Wace Trockiej | Fot. Szkoła Sztuk Pięknych w Rudominie

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22 czerwca bieżącego roku nauczycielki z grupy metodycznej plastyki Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie – Teresa Lukaszewicz, Olga Kania, Swetlana Woytkevich i Iwona Dakiniewicz – zorganizowały już szósty plener nauczycieli rejonu wileńskiego „Szczęśliwi, bo twórczy”.

Plener odbył się w otoczeniu zespołu pałacowo-parkowego w Wace Trockiej. Wzięło w nim udział dziesięciu nauczycieli plastyki ze szkół Rejonu Wileńskiego:

Teresa Lukaszewicz, starsza nauczycielka plastyki w Szkole Sztuk Pięknych w Rudominie;
Olga Kania, starsza nauczycielka plastyki w Szkole Sztuk Pięknych w Rudominie oraz w Szkole-Przedszkolu w Szkojdziszkach;
Swetlana Woytkevich, nauczycielka metodyk plastyki w Szkole Sztuk Pięknych w Rudominie oraz w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu;
Czesława Liachowicz, nauczycielka metodyk plastyki w Szkole Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy oraz w Gimnazjum w Awiżeniach;
Dowile Naliwaikaite-Wenslauskiene, starsza nauczycielka plastyki w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach, Gimnazjum w Wołczunach, Gimnazjum w Rukojniach, Gimnazjum w Wysokim Dworze w Rejonie Trockim oraz Gimnazjum w Rudziszkach w Rejonie Trockim;
Renata Utowka, starsza nauczycielka plastyki w Szkole Sztuk Pięknych w Pogirach oraz w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie;
Aleksandr Subotkiewicz, starszy nauczyciel plastyki w Szkole Sztuk Pięknych w Pogirach oraz w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie;
Kristina Simanawicziute, starsza nauczycielka plastyki i technologii w Gimnazjum „Verdenė” w Podbrzeziu;
Regina Baniukiewicz, starsza nauczycielka plastyki w Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze oraz w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie;
Iwona Dakiniewicz, nauczycielka ekspert plastyki w Szkole Sztuk Pięknych w Rudominie.

Do pleneru dołączył również mąż Teresy Lukaszewicz — Ronald Lukaszewicz.

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Okazja do podziwiania efektów pracy artystycznej

Podczas otwarcia wystawy, które odbyło się 5 października, uczestnicy pleneru zaprezentowali stworzone przez siebie prace malarskie oraz podzielili się wrażeniami z pleneru i doświadczeniami twórczymi. Wydarzenie to stało się doskonałą okazją do podziwiania efektów pracy artystycznej, celebrowania wspólnoty oraz wartościowej współpracy nauczycieli plastyki.

Szczególną atmosferę ciepła i profesjonalizmu nadały wydarzeniu utwory muzyczne wykonane przez utalentowanych nauczycieli gry na skrzypcach ze Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie — Dianę Sziwickiene i Žilwinasa Szwelnysa. Wykonywane przez nich melodie poruszyły najczulsze struny duszy i stworzyły wyjątkową, świąteczną atmosferę.

Jesteśmy wdzięczni dyrektorowi Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie — Jerzemu Krupiczewiczowi, za wspieranie pięknej idei organizowania plenerów oraz umożliwienie prezentacji wystawy w przestrzeniach szkoły.

Prowadząca wydarzenie, przewodnicząca grupy metodycznej plastyki Iwona Dakiniewicz, wręczyła wszystkim uczestnikom pleneru dyplomy z podziękowaniami, wyrażając w ten sposób szczerą wdzięczność za współpracę, wspólnotę i aktywny udział w plenerze.

Goście wydarzenia odwiedzili również wydział plastyczny, gdzie obejrzeli wystawę prac dyplomowych uczniów klasy VII. Świąteczne popołudnie uczestnicy zakończyli w miłej atmosferze, rozmawiając przy filiżance kawy, częstując się smakołykami i podziwiając wystawę prac plenerowych prezentowaną w sali szkoły.

Szczególną atmosferę ciepła i profesjonalizmu nadały wydarzeniu utwory muzyczne wykonane przez utalentowanych nauczycieli gry na skrzypcach ze Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie | Fot. Szkoła Sztuk Pięknych w Rudominie

Wystawa będzie czynna do marca 2027 roku

Szczególnie serdecznie dziękujemy nauczycielkom plastyki ze Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie za sprawną organizację pleneru i otwarcia wystawy, troskę oraz szczere wsparcie tej pięknej inicjatywy.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy! Prace powstałe podczas pleneru „Szczęśliwi, bo twórczy” będą eksponowane w Szkole Sztuk Pięknych w Rudominie do marca 2027 r. Zapraszamy do podziwiania twórczości nauczycieli, czerpania inspiracji i odkrywania różnorodności prac malarskich.

Organizatorzy pleneru już teraz zapraszają wszystkich nauczycieli plastyki z Rejonu Wileńskiego do udziału w VII plenerze plastycznym „Szczęśliwi, bo twórczy”, który odbędzie się w czerwcu 2027 r.

Niech twórczość nadal inspiruje, zbliża ludzi i przypomina nam, że jesteśmy szczęśliwi, bo jesteśmy twórczy!

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Iwona Dakiniewicz, zastępczyni dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie ds. nauczania, inicjatorka pleneru, nauczycielka ekspert plastyki

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