Polskie delegacje na cmentarzach z okazji Dnia Wszystkich Świętych

Czwartek, 22 października
Radca Minister Ambasady RP w Wilnie Artur Soroko, Radca Ambasady RP w Wilnie Jacek Tarasiuk:
Brunele 9:30;
Kawszedoły 10:00;
Podbrzezie 10:30;
Glinciszki 11:15;
Dubinki 12:45;
Szyrwinty 14:00.
Piątek, 23 października
Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy płk Sławomir Świątek:
Ponary Górne 9:30;
Skorbuciamy 10:15;
Ponary 11:00;
Piktotańce 11:45;
Kolonia Wileńska 12:30.
Minister Pełnomocny Ambasady RP, Dyrektor Instytutu Polskiego Piotr Drobniak:
Nowa Wilejka 9:30;
Grygajcie 10:00;
Łoźniki 10:45;
Szumsk 11:30;
Miedniki 12:15.
Radca Ambasady RP w Wilnie, Konsul Zbigniew Ciosek:
Niemenczyn, kościół 9:45;
Niemenczyn, cmentarz 10:00;
Sużany 10:45;
Balingródek 12:30;
Maguny 13:00;
Bujwidze 13:30.
Poniedziałek, 26 października
Chargé d’affaires a.i. Rafał Poborski:
Mejszagoła, cmentarz 9:45;
Mejszagoła (grób ks. J. Obrembskiego) 10:15;
Dukszty Pijarskie 11:30;
Kurliszki 12:00;
Dowgierdziszki 12:45;
Troki 13:15;
Stare Troki 13:45.
Środa, 28 października
I Radca Ambasady RP w Wilnie Paweł Gębski, I sekretarz Ambasady RP w Wilnie Tomasz Dąbrówka:
Podbrodzie 10:00;
Powiewiórka 10:20;
Zułów 10:40;
Święciany 11:15;
Nowe Święciany 12:00;
Hoduciszki 13:30.
Radca Minister Ambasady RP w Wilnie Artur Soroko, II Sekretarz Ambasady RP w Wilnie Wojciech Kłyś:
Sangieliszki 10:00;
Soleczniki 11:00;
Koniuchy 12:00;
Butrymańce 12:45.
Czwartek, 29 października
Radca Minister Ambasady RP w Wilnie Jolanta Wójcik-Niedzielska, II Sekretarz Ambasady RP w Wilnie, Konsul Barbara Bralewska-Beczek:
Rudniki 9:00;
Podbrorze 10:30;
Niewoniańce 11:00;
Jacewicze 11:30;
Ejszyszki 12:00;
Koleśniki 12:45.
Piątek, 30 października
Minister Pełnomocny, Konsul Generalny Dariusz Wiśniewski:
Mamowo 8:45;
Orany 10:00;
Dubicze 11:00;
Marcinkiańce 12:00;
Druskieniki 13:00;
Kopciowo 15:00;
Krysztany 16:00;
Olita 17:00.
Niedziela, 1 listopada
Chargé d’affaires a.i. Rafał Poborski, Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie, Minister Pełnomocny — Konsul Generalny Dariusz Wiśniewski:
Cmentarz na Starej Rossie (Mauzoleum Matki i Serca Syna) 14:00;
Cmentarz na Starej Rossie (Kaplica Powstańców Styczniowych);
Cmentarz na Nowej Rossie (Kwatera Polska — przejście przez Cmentarz na Starej Rossie);
Cmentarz na Antokolu (Pieta, Kwatera wojenna, Kwatera garnizonowa Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich);
Cmentarz Parafialny przy Kościele św. Piotra i Pawła (groby Rodziny Zawadzkich).
Po godz. 14:00 dyplomaci wezmą udział w corocznej akcji „Światełko dla Rossy”, organizowanej przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, m.in. przy wsparciu Ambasady RP w Wilnie.
Pracownicy Instytutu Polskiego:
Cmentarz Kalwaryjski;
Cmentarz Bernardyński;
Kwatera Polska na Cmentarzu na Zakrecie;
Pomnik upamiętniający Sz. Konarskiego.
Inf. Ambasada RP w Wilnie