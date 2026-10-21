Polskie delegacje na cmentarzach z okazji Dnia Wszystkich Świętych

Czwartek, 22 października

Radca Minister Ambasady RP w Wilnie Artur Soroko, Radca Ambasady RP w Wilnie Jacek Tarasiuk:

Brunele 9:30;

Kawszedoły 10:00;

Podbrzezie 10:30;

Glinciszki 11:15;

Dubinki 12:45;

Szyrwinty 14:00.

Piątek, 23 października

Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy płk Sławomir Świątek:

Ponary Górne 9:30;

Skorbuciamy 10:15;

Ponary 11:00;

Piktotańce 11:45;

Kolonia Wileńska 12:30.

Minister Pełnomocny Ambasady RP, Dyrektor Instytutu Polskiego Piotr Drobniak:

Nowa Wilejka 9:30;

Grygajcie 10:00;

Łoźniki 10:45;

Szumsk 11:30;

Miedniki 12:15.

Radca Ambasady RP w Wilnie, Konsul Zbigniew Ciosek:

Niemenczyn, kościół 9:45;

Niemenczyn, cmentarz 10:00;

Sużany 10:45;

Balingródek 12:30;

Maguny 13:00;

Bujwidze 13:30.

Poniedziałek, 26 października

Chargé d’affaires a.i. Rafał Poborski:

Mejszagoła, cmentarz 9:45;

Mejszagoła (grób ks. J. Obrembskiego) 10:15;

Dukszty Pijarskie 11:30;

Kurliszki 12:00;

Dowgierdziszki 12:45;

Troki 13:15;

Stare Troki 13:45.

Środa, 28 października

I Radca Ambasady RP w Wilnie Paweł Gębski, I sekretarz Ambasady RP w Wilnie Tomasz Dąbrówka:

Podbrodzie 10:00;

Powiewiórka 10:20;

Zułów 10:40;

Święciany 11:15;

Nowe Święciany 12:00;

Hoduciszki 13:30.

Radca Minister Ambasady RP w Wilnie Artur Soroko, II Sekretarz Ambasady RP w Wilnie Wojciech Kłyś:

Sangieliszki 10:00;

Soleczniki 11:00;

Koniuchy 12:00;

Butrymańce 12:45.

Czwartek, 29 października

Radca Minister Ambasady RP w Wilnie Jolanta Wójcik-Niedzielska, II Sekretarz Ambasady RP w Wilnie, Konsul Barbara Bralewska-Beczek:

Rudniki 9:00;

Podbrorze 10:30;

Niewoniańce 11:00;

Jacewicze 11:30;

Ejszyszki 12:00;

Koleśniki 12:45.

Piątek, 30 października

Minister Pełnomocny, Konsul Generalny Dariusz Wiśniewski:

Mamowo 8:45;

Orany 10:00;

Dubicze 11:00;

Marcinkiańce 12:00;

Druskieniki 13:00;

Kopciowo 15:00;

Krysztany 16:00;

Olita 17:00.

Niedziela, 1 listopada

Chargé d’affaires a.i. Rafał Poborski, Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Wilnie, Minister Pełnomocny — Konsul Generalny Dariusz Wiśniewski:

Cmentarz na Starej Rossie (Mauzoleum Matki i Serca Syna) 14:00;

Cmentarz na Starej Rossie (Kaplica Powstańców Styczniowych);

Cmentarz na Nowej Rossie (Kwatera Polska — przejście przez Cmentarz na Starej Rossie);

Cmentarz na Antokolu (Pieta, Kwatera wojenna, Kwatera garnizonowa Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich);

Cmentarz Parafialny przy Kościele św. Piotra i Pawła (groby Rodziny Zawadzkich).



Po godz. 14:00 dyplomaci wezmą udział w corocznej akcji „Światełko dla Rossy”, organizowanej przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, m.in. przy wsparciu Ambasady RP w Wilnie.

Pracownicy Instytutu Polskiego:

Cmentarz Kalwaryjski;

Cmentarz Bernardyński;

Kwatera Polska na Cmentarzu na Zakrecie;

Pomnik upamiętniający Sz. Konarskiego.

Inf. Ambasada RP w Wilnie