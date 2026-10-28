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„Niezapomniany Fogg” — spektakl muzyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski

10 listopada o godz. 18:00 w Centrum Kultury w Solecznikach odbędzie się spektakl muzyczny „Niezapomniany Fogg”.

Autor: KW
Afisz:„»Niezapomniany Fogg« — spektakl muzyczny” .
Graf. organizatorzy

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Jego głos i twórczość na trwałe wpisały się w historię polskiej kultury. Mieczysław Fogg był jednym z najpopularniejszych piosenkarzy przedwojennej i powojennej Polski. Z okazji tej rocznicy Sejm RP oraz Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosiły go patronem roku 2026.

Historia spektaklu

Spektakl powstał z fascynacji aktora Tadeusza Chudeckiego osobą i twórczością Mieczysława Fogga. „Niezapomniany Fogg” to opowieść o artyście, który śpiewem oswajał świat — od przedwojennej Warszawy, przez Broadway, aż po czasy wojny i powojennej tęsknoty.

„Zależy mi, by ukazać nie tylko piosenkarza, ale także człowieka – z jego tremą, uporem, humorem i ogromną wrażliwością. Relację artysty z publicznością, pamięcią i przemijaniem”.

— Anna Wieczur, autorka scenariusza i reżyserka spektaklu.

„Niezapomniany Fogg” to spotkanie teatru, koncertu i intymnego wyznania. Od anegdot pełnych humoru po chwile głębokiego wzruszenia. To opowieść, która pozwala odnaleźć radość, uśmiech, a także chwilę refleksji nad postacią artysty, który nigdy nie przestał śpiewać.

Jego historia jest częścią historii Warszawy, Polski i całego świata.

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TWÓRCY

• Scenariusz i reżyseria – Anna Wieczur
• Kierownictwo muzyczne, przygotowanie wokalne – Jacek Laszczkowski
• Scenografia – Weronika Ranke
• Kostiumy – Monika Onoszko
• Ruch sceniczny – Robert Kochanek
• Wizualizacje multimedialne, reżyseria światła – Hektor Werios

OBSADA

Tadeusz Chudecki, Amadeusz Majchrowski, Michał Janicki, Łukasz Jakobski

ZESPÓŁ MUZYCZNY

Katarzyna Koseska – fortepian
Anastazja Gizińska – akordeon
Zuzanna Bonarska – gitara
Julia Tymanowska – perkusja
Aleksandra Szopa – skrzypce

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z muzyką, teatrem i historią!

Liczba bezpłatnych wejściówek jest ograniczona.

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI – POBIERZ TU:

https://tickets.paysera.com/lt/event/nepamirstamasis-fogg-muzikinis-spektaklis

Centrum Kultury w Solecznikach

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