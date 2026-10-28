W 2026 roku przypada 125. rocznica urodzin Mieczysława Fogga!

Jego głos i twórczość na trwałe wpisały się w historię polskiej kultury. Mieczysław Fogg był jednym z najpopularniejszych piosenkarzy przedwojennej i powojennej Polski. Z okazji tej rocznicy Sejm RP oraz Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosiły go patronem roku 2026.

Historia spektaklu

Spektakl powstał z fascynacji aktora Tadeusza Chudeckiego osobą i twórczością Mieczysława Fogga. „Niezapomniany Fogg” to opowieść o artyście, który śpiewem oswajał świat — od przedwojennej Warszawy, przez Broadway, aż po czasy wojny i powojennej tęsknoty.

„Zależy mi, by ukazać nie tylko piosenkarza, ale także człowieka – z jego tremą, uporem, humorem i ogromną wrażliwością. Relację artysty z publicznością, pamięcią i przemijaniem”.

— Anna Wieczur, autorka scenariusza i reżyserka spektaklu.

„Niezapomniany Fogg” to spotkanie teatru, koncertu i intymnego wyznania. Od anegdot pełnych humoru po chwile głębokiego wzruszenia. To opowieść, która pozwala odnaleźć radość, uśmiech, a także chwilę refleksji nad postacią artysty, który nigdy nie przestał śpiewać.

Jego historia jest częścią historii Warszawy, Polski i całego świata.

TWÓRCY

• Scenariusz i reżyseria – Anna Wieczur

• Kierownictwo muzyczne, przygotowanie wokalne – Jacek Laszczkowski

• Scenografia – Weronika Ranke

• Kostiumy – Monika Onoszko

• Ruch sceniczny – Robert Kochanek

• Wizualizacje multimedialne, reżyseria światła – Hektor Werios

OBSADA

Tadeusz Chudecki, Amadeusz Majchrowski, Michał Janicki, Łukasz Jakobski

ZESPÓŁ MUZYCZNY

• Katarzyna Koseska – fortepian

• Anastazja Gizińska – akordeon

• Zuzanna Bonarska – gitara

• Julia Tymanowska – perkusja

• Aleksandra Szopa – skrzypce

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z muzyką, teatrem i historią!

Liczba bezpłatnych wejściówek jest ograniczona.

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI – POBIERZ TU:

https://tickets.paysera.com/lt/event/nepamirstamasis-fogg-muzikinis-spektaklis

Centrum Kultury w Solecznikach