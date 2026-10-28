W 2026 roku przypada 125. rocznica urodzin Mieczysława Fogga!
Jego głos i twórczość na trwałe wpisały się w historię polskiej kultury. Mieczysław Fogg był jednym z najpopularniejszych piosenkarzy przedwojennej i powojennej Polski. Z okazji tej rocznicy Sejm RP oraz Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosiły go patronem roku 2026.
Historia spektaklu
Spektakl powstał z fascynacji aktora Tadeusza Chudeckiego osobą i twórczością Mieczysława Fogga. „Niezapomniany Fogg” to opowieść o artyście, który śpiewem oswajał świat — od przedwojennej Warszawy, przez Broadway, aż po czasy wojny i powojennej tęsknoty.
„Zależy mi, by ukazać nie tylko piosenkarza, ale także człowieka – z jego tremą, uporem, humorem i ogromną wrażliwością. Relację artysty z publicznością, pamięcią i przemijaniem”.
— Anna Wieczur, autorka scenariusza i reżyserka spektaklu.
„Niezapomniany Fogg” to spotkanie teatru, koncertu i intymnego wyznania. Od anegdot pełnych humoru po chwile głębokiego wzruszenia. To opowieść, która pozwala odnaleźć radość, uśmiech, a także chwilę refleksji nad postacią artysty, który nigdy nie przestał śpiewać.
Jego historia jest częścią historii Warszawy, Polski i całego świata.
TWÓRCY
• Scenariusz i reżyseria – Anna Wieczur
• Kierownictwo muzyczne, przygotowanie wokalne – Jacek Laszczkowski
• Scenografia – Weronika Ranke
• Kostiumy – Monika Onoszko
• Ruch sceniczny – Robert Kochanek
• Wizualizacje multimedialne, reżyseria światła – Hektor Werios
OBSADA
Tadeusz Chudecki, Amadeusz Majchrowski, Michał Janicki, Łukasz Jakobski
ZESPÓŁ MUZYCZNY
• Katarzyna Koseska – fortepian
• Anastazja Gizińska – akordeon
• Zuzanna Bonarska – gitara
• Julia Tymanowska – perkusja
• Aleksandra Szopa – skrzypce
Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z muzyką, teatrem i historią!
Liczba bezpłatnych wejściówek jest ograniczona.
BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI – POBIERZ TU:
https://tickets.paysera.com/lt/event/nepamirstamasis-fogg-muzikinis-spektaklis
Centrum Kultury w Solecznikach