Apel SKOnSR.

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) zwraca się do wszystkich uczestników z ważnym apelem.

Zamiast okazałych wieńców wybierzmy skromne biało-czerwone kwiaty, a zaoszczędzone środki przeznaczmy na ratowanie zabytkowych nagrobków. Najważniejsze są nasza obecność, pamięć i troska o wspólne dziedzictwo. Podczas uroczystości odbędzie się kwesta.

Darowizny można również wpłacać na konto:

Visuomeninė Rasų kapinių draugija

Swedbank: LT027300010119551065

Kod organizacji: 302448884

Apelujemy również o godne i pełne szacunku zachowanie na Cmentarzu na Rossie. Prosimy o powstrzymanie się od odpalania rac dymnych oraz głośnego skandowania haseł, szczególnie o charakterze nacjonalistycznym i szowinistycznym.

Pamiętajmy, że Rossa jest miejscem szczególnym zarówno dla Polaków, jak i Litwinów. Tego rodzaju zachowania są przez wielu mieszkańców Wilna odbierane jako brak kultury i szacunku, mogą ranić ich uczucia oraz negatywnie wpływać na relacje polsko-litewskie, w tym między Polakami z Polski i Polakami na Litwie.

Polacy z Polski są na Litwie mile widzianymi gośćmi. Prosimy jednak, aby patriotyzm wyrażać w sposób pokojowy, godny i pełen szacunku dla miejsca, jego historii oraz mieszkańców.

Niech 11 listopada będzie dniem pamięci, jedności i wzajemnego szacunku, a nie demonstracji, które dzielą.

Graf. organizatorzy

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą