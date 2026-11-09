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Jubileusz 35-lecia działalności artystycznej zespołu „Turgielanka”

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, Zespół Folklorystyczny „Turgielanka” mają zaszczt zaprosić na koncert z okazji jubileuszu 35-lecia działalności artystycznej zespołu, który odbędzie się 28 listopada 2026 r. o godz. 15:00 w Sali Imprez w Turgielach (ul. Akmenynės 1).

Autor: KW
Afisz Jubileuszu 35-lecia działalności artystycznej zespołu „Turgielanka”.
Graf. organizatorzy

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Opis o działalności zespołu znajdziecie na stronie: https://salcininkaikultura.lt/pl/turgielanka/

Impreza będzie filmowana i fotografowana!

Impreza finansowana przez:

Samorząd Rejonu Solecznickiego

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Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Afisze

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