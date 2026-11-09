Jubileusz 35-lecia działalności artystycznej zespołu „Turgielanka”

Opis o działalności zespołu znajdziecie na stronie: https://salcininkaikultura.lt/pl/turgielanka/
Impreza będzie filmowana i fotografowana!
Impreza finansowana przez:
Samorząd Rejonu Solecznickiego
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, Zespół Folklorystyczny „Turgielanka” mają zaszczt zaprosić na koncert z okazji jubileuszu 35-lecia działalności artystycznej zespołu, który odbędzie się 28 listopada 2026 r. o godz. 15:00 w Sali Imprez w Turgielach (ul. Akmenynės 1).
Opis o działalności zespołu znajdziecie na stronie: https://salcininkaikultura.lt/pl/turgielanka/
Impreza będzie filmowana i fotografowana!
Samorząd Rejonu Solecznickiego
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Afisze
Więcej od autora
Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.