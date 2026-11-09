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Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski w Rudominie

15 listopada (niedziela) o godz. 13:00 w Centrum Kultury w Rudominie, ul. Wileńska 2 odbędzie się koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski.

Autor: KW
Afisz koncertu z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski w Rudominie.
Graf. organizatorzy

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W programie koncertowym usłyszymy utwory nawiązujące do historii, kultury i tradycji naszego narodu. To będzie piękna okazja, by poprzez muzykę i tańce przypomnieć sobie o wartościach, które łączą pokolenia.

Niech będzie to wspólne popołudnie pełne wzruszeń, dumy i muzycznych emocji.

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Centrum Kultury w Rudominie

Afisze

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