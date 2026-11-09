Tego dnia Rudominem zawładnie polska muzyka, patriotyczne pieśni i wyjątkowa atmosfera!

W programie koncertowym usłyszymy utwory nawiązujące do historii, kultury i tradycji naszego narodu. To będzie piękna okazja, by poprzez muzykę i tańce przypomnieć sobie o wartościach, które łączą pokolenia.

Niech będzie to wspólne popołudnie pełne wzruszeń, dumy i muzycznych emocji.

Centrum Kultury w Rudominie