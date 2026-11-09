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Romanse i piosenki miłosne „Ach, marzenie” w Rudominie

14 listopada o godz. 14:00 w Centrum Kultury w Rudominie (ul. Wileńska 2, Rudomino) zabrzmią najpiękniejsze romanse i piosenki miłosne. Będzie to spotkanie pełne muzyki, wzruszeń i nostalgicznych wspomnień.

Autor: KW
Afisz romansów i piosenek miłosnych „Ach, marzenie” w Rudominie.
Graf. organizatorzy

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Zapraszamy na miłe popołudnie wypełnione muzyką, piosenkami i pięknymi emocjami.

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Centrum Kultury w Rudominie

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