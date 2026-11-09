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Wernisaż i koncert „Dialogi sztuki i dziedzictwa: polska sztuka i dwory Wileńszczyzny”

Zapraszamy na wernisaż i koncert „Dialogi sztuki i dziedzictwa: polska sztuka i dwory Wileńszczyzny”, który odbędzie się 11 listopada 2026 r. o godz. 17:00 w Pałacu Balińskich w Jaszunach, przy ul. Śniadeckiego 2.

Autor: KW
Graf. organizatorzy

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Wydarzenie poświęcone Narodowemu Świętu Niepodległości Polski jest kolejną odsłoną projektu „Europejskie Forum Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży «Sztuka Polska»”.

Podczas wystawy zaprezentowane zostaną prace dzieci i młodzieży z Wileńszczyzny oraz Pragi, powstałe podczas plenerów i zajęć artystycznych. W programie koncertu zabrzmią utwory polskich kompozytorów w wykonaniu artystów z Polski:

• Julian Paprocki – klarnet i Mateusz Stankiewicz – akordeon;
• Jakub Grzelachowski – wiolonczela i Justyna Korpak – fortepian.

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Jerzy Krupiczewicz,
Dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie
Członek Stowarzyszenia „Platforma Sztuki i Innowacji”

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