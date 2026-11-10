IX Festiwal Kultury Polskiej „Złota jesień” [Z GALERIĄ]

Dostojni goście:
Na imprezę przybyli mer Samorządu Rejonu Kiejdańskiego Ventinas Tamulis, doradca Departamentu Edukacji Kultury i Sportu Samorządu Rejonu Kiejdańskiego Kęstutis Stadalnykas, dyrektor Centrum Wielokulturowego Audrone Pečiulytė, dyrektor Szkoły Muzycznej Rūta Kutraitė, prof. dr hab. Mirosław Kordowski z małżonką Anną, prezes Stowarzyszenia „Seniorzy z Pasją Horyzont” Jadwiga Sowulewska, dyrektor Łobeskiego Domu Kultury Dariusz Ledzion, prezes Centrum Nieformalnej Edukacji „Tolerancja” w Olicie Nina Szutowa, prezes Oddziału ZPL w Kownie Andrzej Rymkiewicz, prezes kowieńskiej filii Kiejdańskiego UTW Franciszka Abramowicz, wykadowczyni języka polskiego Poniewieskiej filii Kiejdańskiego UTW Nijolė Pleštienė, wieloletnia kierownik zespołu Kotwica w Kownie Alina Pacowska, prezes Poniewieskiego Oddziału Towarzystwa Upiększania Litwy Danutė Kriščiūnienė, wieloletni dyrektor Szkoły Muzycznej Petras Labeckas, prezes Kiejdańskiego Koła ZPL „Issa” Waleria Wansewicz.
Imprezę tradycyjnie rozpoczęto odśpiewaniem „Roty”.
Gości witała organizator imprezy Irena Duchowska.
Podczas koncertu wystąpili:
Orkiestra Dęta (dyr. Dariusz Ledzion, Łobez), Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Kujawia” przy Pierwszej Pomorskiej Brygadzie Logistycznej (dyr. Mirosław Kordowski, Bydgoszcz), Zespól Tańca „Diament” (kier. Halina Kot, Suwałki), „Ocean życia” (kier. Janusz Ostrowski, Suwałki), „Pogranicze” (kier. Józef Murawski, Szypliszki), „Lajkonik” (kier. Walentyna Mielcarek, Tallinn, Estonia), „Tolerancja” (kier. Nina Szutowa, Olita), „Korzyść” (kier. Wiktor Garłukowicz, Mariampol), „Mickunianka” (kier. Halina Tomaszewicz, Mickuny), „Issa” (kier. Waleria Wansewicz, Kiejdany).
Impreza Dofinansowana z dotacji z Kancelarii Senatu w ramach konkursu: SENAT-POLONIA 2026 przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, Ambasadę RP w Wilnie i Oddział ZPL rej. Wileńskiego.
Fot. Kiejdańskie Centrum Wielokulture
Kiejdańskie Centrum Wielokulture