Przedsięwzięcie obejmowało majową wizytę radnych Rady Miasta Poznania i dyrektorów poznańskich szkół w Wilnie oraz październikową wymianę młodzieży, podczas której uczniowie z obu miast poznawali wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski i Litwy, odkrywali rolę radia oraz nawiązywali nowe znajomości.

Tegoroczny projekt jest kolejnym etapem systematycznej współpracy na podstawie trójstronnej umowy zawartej pomiędzy Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, Szkołą Podstawową nr 46 im. Marii Dąbrowskiej oraz XI Liceum Ogólnokształcącym im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu. W rozwijanie tej współpracy aktywnie angażuje się dyrektor wileńskiego gimnazjum Helena Marcinkiewicz oraz dyrektor poznańskiej podstawówki Tadeusz Badowski, inicjując i organizując wspólne przedsięwzięcia. Coroczne majowe wizyty przedstawicieli Poznania w Wilnie stały się już tradycją, a współpraca na stałe wpisała się w życie gimnazjum jako ważny element jego działalności edukacyjnej i wychowawczej.

Fot. archiwum szkolne

Podczas pobytu na Litwie uczestnicy odwiedzili miejsca będące symbolem historii i tożsamości Wileńszczyzny. Zwiedzili między innymi Górę Giedymina, Ostrą Bramę, Bazylikę Archikatedralną św. Stanisława i św. Władysława oraz inne świątynie wileńskie, Cmentarz na Rossie, Wieżę Telewizyjną oraz Troki. Spotkania w szkole partnerskiej i udział w zajęciach edukacyjnych pozwoliły im lepiej poznać współczesne Wilno oraz jego wielokulturowe dziedzictwo.

Fot. archiwum szkolne

Równie bogaty program czekał na uczniów z Wilna podczas pobytu w Wielkopolsce. Młodzież odwiedziła Ostrów Tumski, Bramę Poznania, Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Licheń, Kopalnię Soli Kłodawa oraz Gniezno, kolebkę polskiej państwowości. Dzięki tym wizytom uczestnicy mogli spojrzeć na historię Polski z perspektywy miejsc, w których kształtowały się początki państwa polskiego i narodowej tożsamości.

Fot. archiwum szkolne

Jednym z najważniejszych wątków projektu było stulecie polskiego i litewskiego radia. Uczniowie poznawali historię radiofonii, jej znaczenie społeczne i kulturowe oraz kulisy pracy współczesnych dziennikarzy. Młodzież odwiedziła rozgłośnie radiowe w Wilnie i Poznaniu, uczestniczyła w spotkaniach z pracownikami mediów, udzielała wywiadów oraz brała udział w audycjach radiowych. Z tematyką projektu doskonale współgrała działalność powstałego w tym roku szkolnego Radia Syrokomlówki. Podczas wizyty gości z Poznania Mateusz, uczeń klasy 11, przeprowadził z nimi wywiad. Szczególnym wydarzeniem była również wizyta w Radiu Poznań, gdzie dyrektor gimnazjum Helena Marcinkiewicz wraz z dwojgiem uczniów uczestniczyła w audycji na żywo, opowiadając o projekcie i współpracy między Wilnem a Poznaniem. Spotkanie z radiem od kulis pozwoliło młodzieży lepiej zrozumieć rolę mediów w budowaniu więzi między ludźmi i przekazywaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Fot. archiwum szkolne

W imieniu organizatorów projektu składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do realizacji przedsięwzięcia. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Urzędu Miasta Poznania za wieloletnie wspieranie polsko-litewskiej współpracy młodzieży, Fundacji Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości za sfinansowanie transportu uczestników między Wilnem i Poznaniem oraz do Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu za życzliwość i wsparcie okazane podczas realizacji projektu.

Dziękujemy również społecznościom Szkoły Podstawowej nr 46 im. Marii Dąbrowskiej w Poznaniu oraz Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie: dyrekcjom, nauczycielom, pracownikom i uczniom za zaangażowanie i wspólną pracę na rzecz projektu.

Projekt dobiegł końca, ale nawiązane relacje, zdobyte doświadczenia i wspólne wspomnienia pozostaną inspiracją do kolejnych spotkań oraz dalszego rozwijania współpracy między Wilnem a Poznaniem.

Fot. archiwum szkolne

Regina Lewicka,

wicedyrektor Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie