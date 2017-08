Przed rozpoczęciem roku szkolnego – nowy status dla polskich szkół

Nie zważając na oświadczenia i protesty konserwatystów, Rada Samorządu Miasta Wilna uchwaliła decyzję dotyczącą możliwości uzyskania statusu tzw. długiego gimnazjum przez cztery wileńskie szkoły .

W środę, 16 sierpnia, gimnazjum im. Adama Mickiewicza i Szkoła im. Szymona Konarskiego z polskim językiem nauczania, rosyjskojęzyczne Gimnazjum im. Aleksandra Puszkina oraz litewska Szkoła Fabijoniškių wreszcie doczekały się przychylnej decyzji stołecznych władz. Ostateczny werdykt w kwestii statusu tych placówek wyda Ministerstwo Oświaty i Nauki.

Stołeczny mer, Remigijus Šimašius, nie brał udziału w posiedzeniu Rady Miasta – jest na urlopie.

Radni Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów, rozpowszechnili przed posiedzeniem oświadczenie. „Od pewnego czasu zaskakuje zachowanie Ruchu Liberałów i mera Šimašiusa, kiedy ważne i kosztowne dla miasta decyzje są podejmowane w trybie pilnym głosami frakcji Tomaszewskiego w Radzie Miasta Wilna. Wygląda na to, że obiektem politycznego handlu stały się sprawy oświaty w stolicy, liberałowie nagle okazali niebywałą łaskawość w kwestii utrzymania na wpół pustych szkół” – czytamy w oświadczeniu.

Radna AWPL-ZCHR w radzie Wilna, Edyta Tamošiūnaitė, bierze czynny udział w walce o polskie szkoły. Właśnie ona jest autorem wniosków dotyczących kompletowania klas 5. w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza i klas 11. w szkole im. Szymona Konarskiego.

– Radni z ramienia partii konserwatystów nie uczestniczyli w posiedzeniu, dziwnie to wygląda, ponieważ należą do koalicji rządzącej – powiedziała radna w rozmowie z Kurierem Wileńskim.

Edyta Tamošiūnaitė wspomniała, że w 2015 roku właśnie decyzją znajdujących się wówczas u władzy konserwatystów doszło do degradacji szkół im. Szymona Konarskiego, im. Aleksandra Puszkina oraz szkoły w Fabijoniszkach.

– Placówki te zostały przekształcone ze szkól średnich w podstawowe wbrew ustawie, zgodnie z którą placówkom tym przysługiwał status szkół średnich do 1 września 2017 roku. Dotychczas trwają sprawy sądowe w tej kwestii. My, jako przedstawiciele frakcji AWPL-ZCHR, zainicjowaliśmy projekt uchwał mających na celu przekształcenia tych szkół w gimnazja. „Mickiewiczówka” już w 1999 r. przeszła proces akredytacji kształcenia średniego, w założeniu jednak miało to być gimnazjum czteroletnie. Ażeby jednak zapewnić ciągłość edukacji i umożliwić uczniom naukę w tej szkole już od klasy 5, społeczność szkolna podjęła starania o uzyskanie statusu długiego gimnazjum realizującego program kształcenia ekologicznego i technologii środowiska. Zarówno „Mickiewiczówka”, jak szkoła Konarskiego, to placówki z głębokimi tradycjami, słynące z wysokiej jakości nauczania. Spełniają wszystkie warunki, by uzyskać status tzw. długiego gimnazjum. Przecież każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko mogło kontynuować naukę od pierwszej do ostatniej klasy. Włożyliśmy ogrom pracy w to, aby przekonać radnych do skutecznego podjęcia tej decyzji – powiedziała Edyta Tamošiūnaitė.

Z uchwalonej przez stołeczne władze decyzji cieszą się uczniowie i pedagodzy czterech wileńskich szkół.

– Wszystkie ustawy przyjęte przez radę samorządu zatwierdza mer Wilna. Obecnie jego funkcje pełni Gintaras Paluckas, który w ciągu 5 dni powinien zatwierdzić podjętą w środę decyzję. Następnie samorząd wyśle odpowiednie pismo do Ministerstwa Oświaty i Nauki i to właśnie tam zostanie podjęta ostateczna decyzja w sprawie statusu naszej szkoły – powiedział w rozmowie z Kurierem Wileńskim Walery Jagliński, dyrektor Szkoły im. Szymona Konarskiego.

Rozmówca zaznacza, że zainicjowana w 2015 r. przez Rząd Litwy reforma szkolnictwa nie przyniosła oczekiwanych wyników.

– Zawsze istnieliśmy jako szkoła średnia, więc degradacja naszej placówki, która rozpoczęła się przed dwoma laty w ramach reformy szkolnictwa, niekorzystnie wpłynęła na naszą sytuację. Decyzją samorządu przed dwoma laty straciliśmy możliwość kompletowania 11, 12 klas, co spowodowało spory spadek liczby uczniów. Uczniowie nie mogli ukończyć rozpoczętej nauki w naszej szkole, musieli ją kontynuować w innych placówkach. Teraz, gdy sytuacja uległa zmianie, będziemy mogli stawiane cele, czyli jakość nauczania, wychowanie wszechstronnego, ciekawego świata młodego człowieka, realizować również w klasach 11-12 – powiedział Walery Jagliński.

Szkoła obrała kierunek kształcenia nowatorskiej przedsiębiorczości, który pozwoli uczniom otrzymać szerszą wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, technologii informacyjnej oraz matematyki. Obecnie szkoła liczy około 300 uczniów.

– Niewątpliwie, z uzyskaniem nowego statusu wzrośnie liczba naszych wychowanków. Być może do około 400 osób. Oczywiście zależy to także od tego, jak bardzo nasza szkoła wyda się atrakcyjna dla rodziców przyszłych uczniów. Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy z Wydziałem Ekonomiczo-Informatycznym Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, od którego otrzymamy duże wsparcie w zakresie nowoczesnego nauczania ekonomii i technologii informacyjnej oraz z Thermo Fisher Baltics, co z pewnością pomoże usprawnić jakość pracy szkoły – poinformował dyrektor placówki.

Osiągnięcia uczniów Szkoły im. Szymona Konarskiego to szczególny powód do dumy.

– Nasi tegoroczni absolwenci będą studiować na trzech kontynentach: Robert Wrzesiński jest studentem Harwardu w Stanach Zjednoczonych, a Andrzej Tichonow dostał się na University of Melbourne w Australii. Dwie nasze uczennice, Emma Sinkevičiūtė z 10 oraz Aneta Jaglińska z 9 klasy zostały finalistkami programu FLEX finansowanego przez Departament Stanów Zjednoczonych i przez cały następny rok będą mieszkały i uczyły się w Stanach Zjednoczonych. Dodam, że tylko 17 osobom z całej Litwy to się udało. Miały wykazać się nie tylko świetną wiedzą z języka angielskiego, którą zdobyły dzięki naszym pedagogom, bez pomocy korepetytorów, ale również cechami lidera, które to staramy się kształcić w uczniach naszej szkoły. Pomaga w tym udział naszych uczniów w wielu projektach – nie krył zadowolenia dyrektor.

Uczniowie zdobywają wysokie miejsca w krajowych oraz miejskich olimpiadach.

– Tylko w tym roku szkolnym nasi uczniowie zdobyli I miejsce w miejskim konkursie „Chcę zostać inżynierem” dla klas 9-10, I miejsce w republikańskim etapie konkursu „Bebras 2017” wśród klas 9 , byliśmy lepsi nawet od Vilniaus licėjus, zajęliśmy II miejsce na miejskiej olimpiadzie z matematyki. Rozumiemy, że nasi absolwenci muszą dobrze znać język ojczysty i państwowy. W ubiegłym roku szkolnym mieliśmy aż 2 Mistrzów Ortografii w Republikańskim Konkursie Ortograficznym dla klas 10, laureatów w Republikańskim Konkursie Ortograficznym „Geriausias iš lietuvių kalbos” dla klas 10. Jako jedyna polska szkoła wzięliśmy udział w olimpiadzie języka litewskiego klas 9-10 dla szkół z litewskim językiem nauczania. 15 miejsce na 35 osób, które z racji nauki w litewskich szkołach miały praktycznie podwójnie więcej lekcji języka litewskiego, jest dobrym wynikiem. Trzeba też wspomnieć o podium na Republikańskiej Miniolimpiadzie z Języka Polskiego oraz zwycięstwie w miejskim konkursie ortograficznym „Dyktando”. Mógłbym jeszcze długo wymieniać zwycięstwa naszych uczniów, ale zapraszam na naszą odnowioną w tym roku stronę internetową www.konarskio.lt, gdzie można zapoznać się szerzej z osiągnięciami Szkoły im. Szymona Konarskiego – podsumował Walery Jagliński.

W szkole działa Zespół Ludowy „Świtezianka”, zwycięzca wielu republikańskich i międzynarodowych konkursów, Teatr „Szkic”, który corocznie staje na podium festiwalu teatrów szkolnych. Tylko w tym roku szkolnym zdobył Nagrodę Publiczności, Nagrodę Srebrnego Dzwoneczka, Wyróżnienie za rolę córeczki oraz Nagrodę dla Reżysera na XXI Festiwalu Teatrów Szkolnych oraz Wyróżnienie i Nagrodę Aktorską na XII Wakacyjnym Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy we Włocławku.

W tym roku szkolnym uczniów czeka niespodzianka. Obecnie dobiega końca renowacja budynku szkolnego. Zadziała nowy system grzewczy, instalacje elektryczne, nowe sanitariaty, prysznice. Szkoła będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zostanie m.in. zainstalowana winda. W szkole są dwie pracownie komputerowe, pracownia z tabletami, wszystkie gabinety są wyposażone w komputery i projektory multimedialne. W następnym roku planuje się zainstalowanie w pracowni z robotami.

Dodaj do ulubionych: Lubię Wczytywanie...