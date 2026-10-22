Koncept, scenariusz i reżyseria: Piotr Wyszomirski

Aranżacje i audiosfera, mix i mastering: Mariusz Noskowiak

Projekt plakatu: Karol Formela

Obsada: Marcin Kryża, Rafał Ostrowski (Głos)

Tłumaczenia na j. kaszubski: Tomasz Fopke, Adóm Hébel

Produkcja: Fundacja Pomysłodalnia

„Jerzy Skolimowski nakręcił film pt. „Najlepszą zemstą jest sukces”. O tak – żebyś wiedział! Film, jak film, ale myśl zawarta w tytule zasługuje na najwyższe uznanie – pokazuje pokojowe i satysfakcjonujące rozwiązanie sytuacji, w której ktoś ciebie skrzywdził albo przynajmniej wydawało mu się, że ciebie skrzywdził. Wiem coś na ten temat i przyznaję, że taki sukces smakuje szczególnie, oj tak…”

To fragment scenariusza najnowszej produkcji Fundacji Pomysłodalnia. Jak zwykle jest zaskakująco i bardzo muzycznie. Rozważania nt. sukcesu prowadzą do niebanalnych refleksji. Na pierwszym planie Marcin Kryża, młody aktor i śpiewak, świeżo upieczony (wrzesień 2025) absolwent studiów magisterskich na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kierunku wokalistyki ze specjalizacją śpiewu solowego (tenor). Marcin Kryża w swoich aktywnościach artystycznych ujawnił talent i potencjał, który zasługuje na konkretne wsparcie w postaci stworzenia dedykowanego jemu spektaklu, który młody artysta będzie mógł prezentować w różnych miejscach. Taka jest geneza „Sukcesu”.

Młodego artystę z kaszubskiej wsi wspiera w nieoczywisty sposób Rafał Ostrowski, wybitny solista Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Produkcja jest kolejnym przykładem realizacji misji Fundacji Pomysłodalnia, która tworzy przyjazne sytuacje dla pomorskich artystów.

Twórcy

Karol Formela (projekt plakatu)

Artysta interdyscyplinarny, kulturoznawca, projektant graficzny oraz pedagog sztuk plastycznych. Absolwent wydziału Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Dyplom sztuk plastycznych obronił w Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku dr hab. Anny Tyczyńskiej. Z wyróżnieniem ukończył Pomorską Wyższą Szkołę Humanistyczną na kierunku Kulturoznawstwo ze specjalizacją Grafika i Reklama. Przez lata zajmował się działalnością wystawienniczą jako kustosz plenerów oraz kurator licznych wystaw w galerii Filharmonii Kaszubskiej. Współzałożyciel działającego w latach 2005–2015 Teatru Teorikon oraz obecnie istniejącego Teatru Form.

Marcin Kryża (wykonawca – aktor)

Wokalista i aktor, który Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku wokalistyki ze specjalizacją śpiewu solowego Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Swoją drogę sceniczną rozwijał w repertuarze operowym, operetkowym i muzycznym, występując jako chórzysta w „Dziecku i czarach” Maurice’a Ravela w Operze Bałtyckiej w reż. Jarosława Kiliana oraz w „Zemście nietoperza” J. Straussa II prezentowanej w reż. Anny Fedyniak-Kołodziej.

Równolegle buduje doświadczenie teatralne grając w m.in. „Garden Party, czyli bankiet w krzakach” w reż. Piotra Kosewskiego oraz w „Pomposo i… Kraina Głosu” jako Tenor z Krainy Głosu w reż. Macieja Konopińskiego.

Do jego dorobku należy również udział w projektach: „Symbioza” w reż. Moniki Leśko-Mikołajczyk, „Kaszubski Kosmos” w reż. Piotra Wyszomirskiego, „Nie tylko Przemyk” pokazany m.in. w Sali BHP w Gdańsku oraz na festiwalach OFF-Północna w Teatrze Muzycznym w Łodzi i MonoWschód w Wilnie – również w reżyserii Piotra Wyszomirskiego.

Swoje zamiłowanie do muzyki heavy oraz power metalowej wciela w życie śpiewając w zespołach Imaginature i Wishfulland, z którym to zagrał na Rusted Axe Folk Fest, LuzFest, Motopolance w ramach Pol’and’Rock w Czaplinku oraz na klubowych scenach m.in we Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie.

Równocześnie rozwija autorski, polskojęzyczny projekt power-metalowy Smocza Grota, łącząc akademickie przygotowanie wokalne z doświadczeniem scenicznym i pracą zespołową.

Mariusz Noskowiak (produkcja, mix i mastering muzyki i nagrań do spektaklu)

Kompozytor, muzyk, producent muzyczny. Autor muzyki do spektakli Sopockiego Teatru Tańca („Puste Ciało”, „Bajadera”, „Wszystko Co Słychać OHIO”, „Przedmiot Nieocenionej Wartości”, „Lechistan”, „Ostatnie Piętro”, „Melancholia”, „Picasso”, „Tab Nowy Początek”, „Tryptyk”, „Domówka”, „Man Ray”, „7 Pieczęć”). Perkusista i współkompozytor w zespołach Blenders i Formy Planet, producent i współproducent wielu płyt (m.in. Acid Drinkers, Illusion, Sweet Noise, Ira, Kult, Kazik, Brodka i wielu innych).

Rafał Ostrowski (wykonawca – głos z offu)

Solista Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Absolwent Studium Wokalno-Aktorskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni, od momentu jego zakończenia związany zawodowo z Teatrem Muzycznym. Studiował również Historię, Marketing i Zarządzanie Instytucjami Kulturalnymi (na Uniwersytecie, Gdańskim i w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni).

Występował w spektaklach Teatru Muzycznego (wybrane):

„Cud albo Krakowiaki i Górale” – Miechodmuch (reż. M. Zadara, 2018), „Kumernis czyli o tym, jak świętej panience broda rosła” – Młodzianek święty Albert (reż. A. Duda-Gracz, 2015), „Bal w operze” (reż. W. Kościelniak, 2012), „Przebudzenie wiosny” (reż. K. Gordon, 2012), „Shrek” – Shrek (reż. M. Korwin, 2011), „Tajemniczy Mr Love” (reż. H. Rozen, 2009), „Szafa” (reż. A. Hofman, 2008), „Francesco” – Rufin (reż. W. Kościelniak, 2007), „Błogosławieni. Pieśni gospel” (reż. R. Gosławska, 2006), „Kiss me, Kate” – Graham, Petrukio (reż. M. Korwin, 2006), „Footloose” – Trener Dumbara (reż. M. Korwin, 2006), „Pięciu Braci Moe” – Eat Moe (reż. O. Lubaszenko, 2005), „Przejście przez morze. Kolęda” (reż. M. Korwin, B. Szyc, 2005), „Słowa – Jacek Kaczmarski” (reż. M. Korwin, 2005), „Dracula” – Nick (reż. M. Korwin, J. Staniek 2004), „Janosik albo na szkle malowane” – Gospodarz (reż. K. Janda, 2004), „Chicago” – Billy Flynn (reż. M. Korwin, 2002), „Antystres” (reż. Z. Sikora, 2002), „Atlantis” – Zan Zan (reż. M. Korwin, J. Staniek, 2001), „Dzieła wszystkie Szekspira” – Oset (reż. J. Ostaszkiewicz 2000), „Muzyka Queen” – Listonosz, Wysłannik, Ważny (reż R. Skolmowski, 2000), „Hair” – Obywatel, Paul (reż. W. Kościelniak, 1999), „Jesus Christ Superstar” – Herod, Żołnierz, Apostoł (reż. M. Korwin, 1999), „Scrooge” – Topper, Duch świąt Bożego Narodzenia (reż. M. Korwin, 1998), „Przed premierą czyli z życia krawcowych musicalowych” (reż. A. Hanuszkiewicz, 1998), „O co biega” – Starszy Żołnierz Clive Winton (reż. G. Chrapkiewicz, 1997), „Evita” – Oficer (reż. M. Korwin, 1997), „Happy End” – Sam Wolitzer (reż. M. Sikora, 1996), „Czarodziej z krainy Oz” Zik (reż. D. Miłkowski, 1996), „Kadryl na obie nogi” – Zdzisław (reż. H. Rozen, 1995), „Fircyk w zalotach” – Świstak (reż. H. Rozen, 1994), „Cień” (reż. M Wojtyszko, 1994), „Cabaret” (reż. J. Stuhr, 1993), „Zemsta Nietoperza” (reż. R. Skolmowski, 1993), „West Side Story” – Pepe (reż. T. Dutkiewicz, 1992), „Żołnierz królowej Madagaskaru” (reż. J. Gruza, 1991), „Man of La Mancha” – Kapitan gwardii (reż. J. Gruza, 1990), „Les Miserables” – Pimp (reż. J. Gruza, 1989), „Skrzypek na dachu” – Fiedka (reż. J. Gruza, 1988). Grał również role po angielsku i niemiecku w spektaklach i produkcjach zagranicznych: „Evita”, „Hair”, „Dracula”, „Jesus Christ Superstar”, „Kiss me Kate”.

Piotr Wyszomirski (koncept, scenariusz, reżyseria)

Scenarzysta i reżyser filmów krótkometrażowych, spektakli teatralnych i widowisk muzycznych wystawianych i nagradzanych na festiwalach w kraju i za granicą (m.in.: „This is not a love song, czyli miłość ci wszystko wypaczy”, „Być jak Charlie Chaplin”, „Pamiętajcie o wulkanach”, „Odlot. Szopka pomorska”, „Prawdziwa historia śmiechu”, „Ostatnia wieczerza”, „Slavery still exists”, „Szybki Kabaret Miejski: Peron”, „Oczyszczony”, „Bigbit”, „Nasza bajka”, „I Love the World”, „Nie tylko Przemyk”, „Kaszubski kosmos”, „Sukces”). Krytyk i prosument kultury, aktywista Fundacji Pomysłodalni.