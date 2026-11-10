W roku szkolnym 2024/2025 z inicjatywy dyrektor Heleny Juchniewicz gimnazjum uczestniczyło w konkursie „Tvariau” (w tłum. dosłownym: „Bardziej zrównoważenie”), organizowanym przez EDU Vilnius, i otrzymało finansowanie na projekt poświęcony zmniejszaniu marnowania żywności oraz tworzeniu zielonych przestrzeni edukacyjnych. Dzięki pozyskanym środkom szkolna przestrzeń wzbogaciła się o nowoczesną szklarnię, sensoryczną ścieżkę bosych stóp oraz aromaterapeutyczną ścieżkę z roślinami o przyjemnych zapachach.

Uczniowie spacerują po ścieżce bosych stóp, doświadczając różnorodnych faktur podłoża, a wśród aromatycznych roślin odkrywają zapachy mięty — czekoladowej, cytrynowej czy… Coca-Coli. Rosną tu również cząber, szałwia i rumianek. W zamyśle przestrzeń ma pomagać wyciszyć się.

Szklarnia — żywa pracownia biologiczna

W szklarni teoria spotyka się z praktyką. Uczniowie samodzielnie sadzą, pielęgnują i obserwują rozwój ogórków, pomidorów, sałaty, papryki, pietruszki, rukoli i koperku, przekonując się, ile pracy wymaga wyhodowanie zdrowej żywności. Największą satysfakcję daje im możliwość skosztowania własnoręcznie wyhodowanych warzyw.

Własny ogródek mają również najmłodsi uczniowie. Sadzą w nim fasolkę, rzodkiewkę, marchewkę i buraczki, a później mogą spróbować warzyw, których wzrost śledzili od samego początku.

W ramach projektu zakupiono również krzewy borówki amerykańskiej, porzeczek i malin, a także drzewka owocowe: wiśnie, śliwy, jabłonie i grusze.

Szkolny sad — smaki natury przez cały rok

W ramach projektu zakupiono również krzewy borówki amerykańskiej, porzeczek i malin, a także drzewka owocowe: wiśnie, śliwy, jabłonie i grusze. Część zbiorów zostaje przygotowana na zimę — nauczycielka technologii Zyta Kobiak wraz z uczniami suszyła jabłka. Dzięki temu zimą dzieci mogą delektować się herbatami z różnych odmian mięty zebranej na ścieżce aromaterapeutycznej i kosztować suszonych jabłek z własnego sadu. To przykład tego, jak można ograniczać marnowanie żywności i cieszyć się zdrowymi produktami przez cały rok.

Uczniowie podlewają rośliny, sadzą rośliny ozdobne, dbają o porządek w ogródku, a po zakończeniu sezonu przygotowują grządki do zimowego odpoczynku.

Kolejny krok: laboratorium w altance

Również w tym roku szkoła uczestniczyła w konkursie „Tvariau” i otrzymała finansowanie na realizację kolejnego projektu. Tym razem powstanie laboratorium przyrodnicze w szkolnej altance. Zostaną zakupione lornetki do obserwacji ptaków, lupy do poznawania świata owadów oraz przyrządy do badania środowiska naturalnego.

Uczniowie będą mogli mierzyć pH (kwasowość) wody i gleby, sprawdzać zawartość azotanów i azotynów, a także badać poziom zanieczyszczenia powietrza. Nowa przestrzeń pozwoli uczniom wcielić się w rolę młodych naukowców.

Inicjatorka, koordynatorka strategiczna i kuratorka projektów: dyrektor Helena Juchniewicz. Koordynatorka projektów: Ewelina Grycewicz. Wykonawcy projektów: nauczycielki biologii Ewelina Grycewicz i Jolanta Szałkowska, nauczania początkowego — Jolanta Raczewska i Maria Dunowska, klas przedszkolnych — Julia Dunowska, chemii — Czesława Kavaliauskiene, technologii — Zyta Kobiak oraz uczniowie klas 5–10.

Opr. A.K. na podst. nadesłanych materiałów