Nie odpowiada to dzisiejszemu stylowi życia

Gintarė Burbienė, dyrektor Departamentu Modernizacji Bloków Wielomieszkaniowych w Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA), zwraca uwagę, że większość obecnie modernizowanych bloków wielomieszkaniowych została zaprojektowana 40–60 lat temu, kiedy potrzeby mieszkańców i styl życia znacznie różniły się od obecnych.

„Rowery, hulajnogi elektryczne i wózki dziecięce stały się dziś częścią codziennego życia, a mieszkańcy słusznie oczekują, że ich mieszkanie będzie wygodne w użytkowaniu, a nie tylko energooszczędne. Dlatego program modernizacji jest rozszerzany w taki sposób, aby oprócz standardowych prac modernizacyjnych rozwiązywano również kwestie dostępności i funkcjonalności — dzięki temu budynki pozostaną atrakcyjne jeszcze przez kilka dziesięcioleci” — twierdzi G. Burbienė.

Według dyrektor Departamentu Modernizacji Budynków APVA dotychczas wsparcie państwowe dotyczyło wyłącznie modernizacji lub wymiany istniejących wind, jednak od września bieżącego roku w realizowanych projektach pojawiła się możliwość zainstalowania windy również w bloku wielomieszkaniowym, w którym wcześniej jej nie było, na przykład w pięciopiętrowym. To, czy takie rozwiązanie jest możliwe, zależy w każdym przypadku od konstrukcji budynku, układu klatek schodowych oraz możliwości zainstalowania windy wewnątrz lub na zewnątrz budynku.

Przeszkody zaczynają się przy drzwiach klatki schodowej

Egidijus Grigonis, konsultant ds. regulacji prawnych dotyczących dostępności środowiska fizycznego w Agencji Ochrony Praw Osób Niepełnosprawnych, zwraca uwagę, że stare bloki wielomieszkaniowe często nie są przystosowane dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, nawet w przypadkach, gdy są w nich windy.

„Nawet po zainstalowaniu windy ważne jest, aby zapewnić mieszkańcom wygodę z niej korzystania. Zdarzają się przypadki, gdy przed dotarciem do windy trzeba jeszcze pokonać schody, poręcze nie są wygodne do trzymania się, a drzwi są wąskie lub trudno się je otwiera. Dlatego podczas renowacji bloku wielomieszkaniowego należy kompleksowo podejść do kwestii jego dostępności — oprócz zainstalowania windy należy przewidzieć również inne rozwiązania, na przykład wygodne poręcze, antypoślizgową nawierzchnię oraz wyraźnie oznaczone stopnie schodów. Pomogłoby to zapewnić, że odnowiony budynek będzie wygodniejszy nie tylko dla osób z niepełnosprawnością, ale także dla mieszkańców w podeszłym wieku oraz rodzin z małymi dziećmi” — twierdzi E. Grigonis.

G. Burbienė dodaje, że dzięki zainstalowaniu windy osoby starsze mogą dłużej samodzielnie mieszkać we własnych domach. Pomaga to również zmniejszyć wykluczenie społeczne, a bardziej dostępne mieszkania stają się atrakcyjniejsze również na rynku nieruchomości.

Schowki — ważna część infrastruktury rowerowej

Nemunas Abukauskas, specjalista ds. zrównoważonej mobilności w Ministerstwie Łączności, zauważa, że nawyki komunikacyjne mieszkańców Litwy stopniowo się zmieniają — coraz więcej osób wybiera chodzenie pieszo lub jazdę na rowerze w codziennych podróżach. Jednak, jak twierdzi, sama rozbudowa ścieżek rowerowych nie wystarczy. Nie mniej ważne jest to, czy mieszkańcy mają możliwość bezpiecznego i wygodnego przechowywania rowerów w pobliżu swoich domów.

„Nawet jeśli w mieście jest dobrze rozwinięta infrastruktura rowerowa, osoba, która nie ma gdzie przechowywać roweru lub codziennie musi wnosić go na piąte piętro, dobrze się zastanowi, czy warto kupować taki rower. Dlatego ważne jest, aby przechowalnie były zlokalizowane w dogodnym miejscu — na parterze lub tuż obok bloku wielomieszkaniowego, tak aby mieszkańcy nie musieli wnosić rowerów po schodach. Jest to szczególnie istotne w związku z rosnącą popularnością rowerów elektrycznych — są one znacznie cięższe od zwykłych, więc nawet kilka stopni schodów może stanowić dla niektórych mieszkańców wyzwanie. Nie mniej ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa — przechowalnie muszą być zamykane na klucz i zabezpieczone przed kradzieżą” — mówi N. Abukauskas.

G. Burbienė zapewnia, że przechowalnie rowerów i innych środków transportu pomogłyby również rozwiązać problem przestrzeni wspólnych. Nie mając do tego przeznaczonego miejsca, mieszkańcy często zostawiają rowery, hulajnogi elektryczne czy wózki dziecięce na klatkach schodowych lub we wspólnych pomieszczeniach piwnicznych, gdzie zajmują przejścia i mogą utrudniać ewakuację. Po utworzeniu oddzielnego schowka środki te można by przechowywać w bezpieczniejszy sposób, zapewniając jednocześnie wygodniejsze i swobodniejsze poruszanie się po wspólnych przestrzeniach budynku.

Ważne jest, aby z wyprzedzeniem zaplanować montaż windy i schowka

Instalacja wind i schowków na środki ułatwiające poruszanie się zalicza się do dodatkowych działań modernizacyjnych, na sfinansowanie których mieszkańcy mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu.

Według G. Burbienė najrozsądniej jest planować te działania razem z całą modernizacją bloków. W ten sposób można z wyprzedzeniem ocenić rozwiązania techniczne, skoordynować prace projektowe i budowlane oraz uniknąć dodatkowych kosztów w przyszłości.

Projekt „Wspieranie renowacji bloków wielomieszkaniowych” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności.

Ieva Vidūnaitė

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