Rekreacja, zwiedzanie i niezwykłość górskiego świata

Nasza podróż rozpoczęła się 18 października. Wyruszyliśmy z Niemenczyna do malowniczej Zawoi, położonej u stóp Babiej Góry. Po dotarciu na miejsce zakwaterowaliśmy się w Ośrodku Wczasowym „Jodła”.

Pierwszy pełny dzień pobytu upłynął pod znakiem wypoczynku i rekreacji w termach w Bukowinie Tatrzańskiej. Kąpiele w ciepłych wodach termalnych i wspólna zabawa dostarczyły wszystkim wiele radości, pozwalając nabrać sił przed kolejnymi dniami pełnymi atrakcji.

Następnego dnia udaliśmy się do Wieliczki, gdzie zwiedziliśmy słynną Kopalnię Soli „Wieliczka”. Wędrując podziemnymi korytarzami, podziwialiśmy imponujące komory, solne rzeźby oraz przepiękną kaplicę św. Kingi. Niezwykła atmosfera tego miejsca i kunszt dawnych górników wywarły na uczestnikach ogromne wrażenie. Kolejnym punktem programu był Kraków — dawna stolica Polski, zachwycająca bogactwem zabytków i wielowiekową historią. Zwiedziliśmy katedrę na Wawelu, a następnie spacerowaliśmy uliczkami Starego Miasta. Dzięki ciekawym opowieściom Małgorzaty Hodur poznaliśmy wiele interesujących faktów i legend związanych z historią Krakowa.

Jednym z najpiękniejszych przeżyć całej podróży była górska wędrówka na Mosorny Groń. Tego dnia pogoda wyjątkowo nam sprzyjała, a natura obdarzyła nas niezapomnianymi widokami. Wiał halny — ciepły, suchy i porywisty wiatr górski, dzięki któremu powietrze było niezwykle przejrzyste. Mogliśmy podziwiać rozległą panoramę Beskidów oraz majestatyczną Babią Górę, nazywaną Królową Beskidów, w całej jej okazałości. Widok potężnego masywu górskiego na tle błękitnego nieba zachwycił wszystkich uczestników wyprawy. Podczas wędrówki towarzyszył nam Tomasz Urbaniec, doskonały znawca Babiej Góry i jej okolic, który z wielką pasją dzielił się z nami swoją wiedzą o przyrodzie i historii regionu. Zdobycie szczytu przyniosło wszystkim wiele satysfakcji, a piękno otaczającej przyrody pozwoliło choć na chwilę zatrzymać się i docenić niezwykłość górskiego świata. Były to chwile, które na długo pozostaną w naszej pamięci.

Wieczorem czekało na nas spotkanie integracyjne przy grillu z udziałem zespołu góralskiego. Tradycyjna muzyka, wspólne śpiewanie i serdeczna atmosfera pozwoliły nam bliżej poznać bogactwo kultury góralskiej. Był to radosny wieczór, pełen uśmiechu i wspólnych przeżyć, który stanowił piękne zakończenie naszego pobytu w Zawoi.

Pogoda nie zepsuła wrażeń, choć próbowała

Następnego dnia pogoda pokazała swoje zupełnie inne oblicze. Słoneczną aurę zastąpiły deszcz, chmury i mgła. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych z entuzjazmem wyruszyliśmy na Słowację, gdzie zwiedziliśmy Jaskinię Bielską, zachwycającą niezwykłymi formacjami skalnymi i bogactwem podziemnego świata. Następnie udaliśmy się do Zakopanego, aby poznać jego wyjątkową atmosferę, góralskie tradycje i charakterystyczną architekturę. Szczególnie wyczekiwany był wjazd na Gubałówkę, słynącą z przepięknej panoramy Tatr. Niestety, tego dnia góry spowiła gęsta mgła, która przesłoniła piękne widoki na tatrzańskie szczyty. Zwiedziliśmy również Kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaszczurówce — wyjątkowe dzieło Stanisława Witkiewicza, wybitnego artysty i twórcy stylu zakopiańskiego, który miał związki z Litwą. Następnie odwiedziliśmy Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem — wyjątkowe wotum wdzięczności górali za ocalenie życia św. Jana Pawła II po zamachu z 13 maja 1981 r. Świątynia ta stanowi ważny punkt na naszej trasie pielgrzymkowej, przypominając o głębokiej wierze, wdzięczności i przywiązaniu górali do Ojca Świętego. Mimo niesprzyjającej pogody pobyt w Zakopanem dostarczył nam wielu miłych wrażeń. Podczas tej części wyprawy towarzyszył nam Wacław Franiek, który przybliżył uczestnikom historię i kulturę odwiedzanych miejsc.

Ostatniego dnia, 23 października, wyruszyliśmy w drogę powrotną do Niemenczyna, zatrzymując się w Częstochowie, gdzie odwiedziliśmy klasztor ojców paulinów na Jasnej Górze. Szczególnym momentem była modlitwa przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Wizyta na Jasnej Górze była chwilą zadumy i wdzięczności, a zarazem pięknym zwieńczeniem naszej podróży.

Podróż dostarczyła młodzieży wielu niezapomnianych wrażeń, pozwoliła odkryć piękno polskich gór oraz poznać bogactwo historii, kultury i tradycji odwiedzanych miejsc | Fot. archiwum szkolne

Serdeczne podziękowania

Serdecznie dziękujemy naszym przewodnikom: Tomaszowi Urbańcowi, Małgorzacie Hodur oraz Wacławowi Frańkowi za profesjonalizm, zaangażowanie i przekazanie uczniom cennej wiedzy o pięknie polskich gór, historii i kulturze odwiedzanych miejsc.

Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy do Łukasza Trybały, Grzegorza Dybała, radcy prawnego z Warszawy oraz Doroty i Ireneusza Prudzyńskich, przedsiębiorców z Sulejówka, za życzliwość, hojność i wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia. Dziękujemy również członkom delegacji z Solejówek, na czele z burmistrzem tego miasta Arkadiuszem Śliwą, która wsparła nasz wyjazd podczas swego pobytu w Wilnie. Serdeczne podziękowania kierujemy również do Reginy Czaplińskiej za okazane serce, życzliwość oraz przekazane słodycze. Każdy gest dobroci i wsparcia był dla nas niezwykle cenny.

Projekt „Kocham góry jak święty Jan Paweł II” został również współfinansowany ze środków Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Dzięki okazanej pomocy mogliśmy zrealizować tę wartościową inicjatywę i umożliwić młodzieży poznanie wyjątkowych miejsc, polskiej historii oraz bogatego dziedzictwa kulturowego.

Głównym organizatorem wyjazdu był Andrzej Aszkiełowicz. Podczas wycieczki uczniom towarzyszyły nauczycielki: Regina Komar, Inesa Werkowska i Regina Bełotkacz, które sprawowały opiekę nad młodzieżą.

Z wycieczki wróciliśmy pełni wrażeń i pięknych wspomnień. Wspólnie spędzone dni, zachwycające górskie krajobrazy oraz odwiedzone miejsca na długo pozostaną w naszej pamięci. Podczas tej podróży mieliśmy okazję podziwiać piękno gór, poznawać historię i cieszyć się wspólnie spędzonym czasem. Jeszcze lepiej zrozumieliśmy, dlaczego święty Jan Paweł II tak bardzo kochał góry i jak wiele radości oraz spokoju odnajdywał w bliskości natury.

Andrzej Aszkiełowicz

Regina Bełotkacz

Inesa Werkowska

Regina Komar