Premier Ingrida Šimonytė 16 kwietnia spotkała się z Niemenczynie z mer rejonu wileńskiego Marią Rekść i podziękowała jej za działania na rzecz szczepień mieszkańców

Rejon wileński czyni znakomite postępy w szczepieniu mieszkańców przeciw koronawirusowi. Przyznała to również szefowa rządu litewskiego Ingrida Šimonytė, która 16 kwietnia spotkała się z Niemenczynie z mer rejonu wileńskiego Marią Rekść.

Chciałabym pochwalić i rejon wileński, i inne samorządy, które dzisiaj odwiedzę (…), za zaktywizowanie w ostatnim czasie tempa szczepień, za sporządzone plany, za działania. Co nieco postaramy się sami uczynić dla samorządów, proponujemy pomoc w zakresie transportu mieszkańców (…). Ale samorządy również pracują – powiedziała dziennikarzom premier po spotkaniu z kierownictwem Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Korzyści ze szczepień

Premier Ingrida Šimonytė pochwaliła mer rejonu wileńskiego Marię Rekść za aktywne przywództwo. – Mer nie brakuje ducha przywództwa, z całą pewnością jest świadoma własnej odpowiedzialności, ma plan na działania i sposoby, ma też drużynę. Dlatego będziemy dalej razem pracować – zapewniła szefowa rządu.

Mer Maria Rekść przedstawiła podczas spotkania wspólne działania samorządu i instytucji znajdujących się w jego gestii w ramach organizowania możliwie najszerszej kampanii informacyjnej służącej informowaniu mieszkańców o szczepieniu. Mer podkreśliła, że tempo szczepień rzeczywiście przyspieszyło, zaś starostowie i pracownicy administracji utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i aktywnie uczestniczą w kampanii na rzecz informowania o korzyści płynących ze szczepionek.

– Nasz samorząd pracuje na pełnych obrotach. Prowadzimy rozmowy ze starostami, kierownikami administracji, poszukujemy sposobów na przekonanie mieszkańców do zaszczepienia się. Rozmawiamy, przytaczamy dobre przykłady. Nie możemy nikogo doprowadzić na szczepienie przeciwko jego woli, ale nie poddajemy się. Tłumaczymy mieszkańcom, jakie korzyści dają szczepienia – zapewniła mer Maria Rekść.

Jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem

Mer Rekść już zaszczepiła się przeciwko koronawirusowi i apeluje do wszystkich mieszkańców rejonu, pracowników administracji, instytucji, nauczycieli, maturzystów oraz wszystkich osób, które już teraz mają możliwość się zaszczepić, by poszły za przykładem jej i innych osób, które już się zaszczepiły.

– Każdy pracownik powinien sobie uświadomić, że jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, lecz także za osoby wokół niego. Apeluję do wszystkich kierowników wydziałów samorządu, wszystkich starostów, by przełamali opory i uświadomili sobie, że bez szczepienia utkniemy w martwym punkcie. Powinniśmy zatroszczyć się o swoje rodziny, ale też o innych – powiedziała mer.

Jedyna droga powrotu do normalności

Mer Maria Rekść apeluje, by kierownictwo placówek oświatowych, socjalnych i kulturalnych zatroszczyło się o swoich pracowników, ci zaś z kolei – o swoje rodziny, sąsiadów.

– Zapraszam wszystkich do dawania najlepszego przykładu, do informowania o korzyściach ze szczepionek, które są obecnie bodajże jedyną drogą powrotu powrotu do normalnego życia i opanowania pandemii. Najpierw do korzyści szczepienia powinniśmy przekonać samych siebie. Warto przemyśleć, jak niewiele potrzeba, by zapewnić ochronę swojego życia i zdrowia, a następnie życia i zdrowia naszych bliskich, przyjaciół, współpracowników. Bardzo ważne jest, byśmy jak najszerzej dotarli z informacjami o szczepieniu do osób starszych. Powinniśmy zrozumieć, że szczepionka chroni nas i osoby najbardziej narażone na konsekwencje zachorowania na covid-19. Nie lękajmy się, zaszczepmy się. Zdaję sobie sprawę z tego, że lęk towarzyszymy nam zawsze, ilekroć stawiamy czoła chorobie, ale zaufajmy badaniom naukowym, medycynie i zesłanej nam przez Boga możliwości wydostania się z pandemii – przekonuje mer Maria Rekść.

Ważna jest dostępność

Mer przypomniała, że z dnia na dzień dzięki szczepieniom sytuacja mieszkańców rejonu wileńskiego się polepsza. Wpływ ma to ma m.in. możliwość dowożenia mieszkańców na szczepienia szkolnymi busami.

– Tworzymy wszelkie możliwości dotarcia do miejsc wykonywania szczepień, szczególnie pamiętając o niepełnosprawnych mieszkańcach naszego rejonu – zadeklarowała mer, która zapewniła również, że samorząd dokłada wszelkich starań, by kampania informacyjna była prowadzona we wszystkich językach, którymi posługują się mieszkańcy wielonarodowościowego rejonu.

Mer podziękowała całemu zespołowi, który bierze aktywny udział w kampanii informacyjnej na rzecz szczepienia.