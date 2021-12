„Budżet partycypacyjny” w klasach 3-4 w Gimnazjum im. Sz. Konarskiego

Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie już dwa lata z rzędu bierze udział w projekcie „Budżet partycypacyjny”, który był realizowany wspólnie z litewskim działem Transparency International.

Wszystkie klasy spotkały się na platformie Teams, by na ekranach zobaczyć na żywo przedstawiane projekty

Wcześniejsze edycje wykazały, że uczniowie mają naprawdę ciekawe pomysły, do których zrealizowania wystarczą niezbyt duże nakłady finansowe. Projekt był realizowany tylko w klasach starszych i klasy początkowe były w pewnym stopniu pokrzywdzone. Po dwóch edycjach jesienią tego roku szkolnego postanowiliśmy zorganizować pierwszą edycję dla klas 3-4.

Po zapoznaniu się z charakterem inicjatywy uczniowie mieli sporo czasu, by zastanowić się, czego konkretnie brakuje klasom początkowym. Było dużo pomysłów, ostatecznie jednak wyłoniły się trzy projekty: „Kolorowa aktywna przerwa”, „Pufy, worki do siedzenia — miejsce relaksu i wypoczynku” oraz „Szachy i warcaby — do ćwiczeń i zabawy”. Uczniowie przy pomocy nauczycielek i rodziców stworzyli prezentacje, w których zostały przedstawione nie tylko same pomysły, ale również sposoby ich realizacji, koszty i miejsca, gdzie można nabyć elementy składowe projektów.

W ustalonym dniu wszystkie klasy spotkały się na platformie Teams, by na ekranach zobaczyć na żywo przedstawiane projekty. Po pokazach było mnóstwo pytań ze strony innych klas, zadziwił też świetny poziom prezentacji pomysłów. Były krótkie nagrania, świetnie dobrane ilustracje, a jeden trzecioklasista napisał nawet wiersz o potrzebie posiadania pufów, na swój sposób zmieniając w tym celu inwokację z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Mimo świetnie wykonanych przez wszystkie grupy prac domowych, głosowanie miało wyłonić zwycięzcę. Po przeliczeniu wszystkich głosów zwycięskim okazał się projekt grupy uczniów klas 3b oraz 4a „Kolorowa aktywna przerwa”. Gratulując zwycięzcom, chcemy jednak pogratulować wszystkim zaangażowanym w tę inicjatywę, szczególnie zaś wychowawczyniom, które w wielu momentach musiały zachęcić, wesprzeć i pomóc uczniom w znalezieniu potrzebnej informacji.

Pierwszy pełny proces tworzenia budżetu partycypacyjnego rozpoczął się w brazylijskim mieście Porto Alegre w roku 1989. Stało się to tam coroczną inicjatywą. Od czasu powstania budżet partycypacyjny rozszerzył się na cały świat. W niektórych miastach został wprowadzony do szkół, uniwersytetów i instytucji kultury. Na Litwie samorząd Olity jako pierwszy zainicjował podobną inicjatywę dopiero w 2018 r. Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie jako pierwsza placówka szkolna w Wilnie wzięła udział w podobnej inicjatywie.

Klub Prasowy Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie