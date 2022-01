Modernizacja „Syrokomlówki” dobiega końca

10 stycznia, po feriach zimowych, uczniowie Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie powrócą do jednej z najnowocześniejszych placówek oświatowych w stolicy. Będzie to drugie wileńskie gimnazjum z systemem wentylacyjno-klimatyzacyjnym.

Na modernizację polskiego gimnazjum kwotę ponad 4,3 mln euro w swoim budżecie wygospodarował samorząd stołeczny

| Fot. Marian Paluszkiewicz

10 stycznia powrót do szkoły

– Dobiega końca gruntowna modernizacja Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. Właśnie dobiegają już końca ostatnie prace i uczniowie 10 stycznia powrócą i będą się uczyć w swoim gimnazjum przy ulicy Linkmenų 8. Niezmiernie się cieszymy, że wreszcie uczniowie, nauczyciele powrócą w swoje szkolne mury – komentuje dla „Kuriera Wileńskiego” Helena Marcinkiewicz, dyrektorka Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

I etap modernizacji

W ramach I etapu robót gmach ocieplono. Pod koniec 2020 r. podjęto decyzję o dodatkowym zakupie nowoczesnego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego.

– Podczas pierwszego etapu renowacji, który rozpoczął się w 2020 r., zostały ocieplone ściany budynku, dach, zmieniono system grzewczy, zainstalowano dwie windy dla osób niepełnosprawnych, wymieniono okna w całym budynku – wylicza dyrektorka.

Gdy wraz z pracami remontowymi systemu grzewczego postanowiono zamontować nowy system wentylacji i klimatyzacji, wynikła potrzeba wzmocnienia konstrukcji budynku, dlatego od września do grudnia były prowadzone dodatkowe prace wzmacniające, przedtem niezaplanowane.

Komfort nawet w upały

– Podczas drugiego etapu renowacji rozpoczęto instalowanie nowego systemu wentylacji i klimatyzacji. Dzięki temu dzisiaj mamy w pracowniach działające chłodzenie, co bardzo się przyda naszym uczniom latem, ponieważ temperatura wewnątrz pomieszczeń będzie odpowiednia, niezależnie od tego, jaka pogoda będzie za oknem. Czy będzie zimno, czy gorąco nie wpłynie to ujemnie na proces nauczania. Całkowicie została wymieniona instalacja elektryczna oraz hydrauliczna. Mamy całkowicie wyremontowane ubikacje, dodatkowo pięć ubikacji powstało dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowano wszystkie pracownie, wymieniono podłogi, zamontowano nowe sufity, nowe oświetlenie. Wyremontowano także salę sportową i aulę, czytelnię-bibliotekę. Uporządkowano podwórko gimnazjalne. Bardzo cieszymy się z tych prac, które zostały wykonane – nie kryje radości Helena Marcinkiewicz.

W tej chwili jeszcze trwają prace wykończeniowe, to znaczy są malowane korytarze, odpowiedni pracownicy czyszczą okna i sprzątają pomieszczenia. Nauczyciele ustawiają swoje rzeczy w pracowniach. Częściowo także zostały wymienione meble w gimnazjum. W stołówce szkolnej pojawiły się nowe stoły i krzesła, zainstalowano nowe urządzenia do kuchni. Zostały kupione tablice interaktywne do klas, a także szkolne ławki, biurka i krzesła dla nauczycieli. Część mebli już dotarła do szkoły, część jeszcze czeka na dostarczenie.

W Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie uczy się prawie 800 uczniów

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Koszt modernizacji to ponad 4,3 mln euro

Kwotę na modernizację polskiego gimnazjum w swoim budżecie wygospodarował samorząd stołeczny.

– Dzięki remontom proces nauczania będzie przebiegał jakościowo i nowocześnie. Bardzo się cieszymy, że 10 stycznia spotkamy się w pięknie wyremontowanej, przytulnej szkole. Wreszcie szkoła, która była wybudowana 50 lat temu, doczekała się tak ogromnej renowacji i prawie 800 uczniów będzie miało dobre warunki do nauki, nauczyciele dobre warunki do pracy i wspólnie będziemy starać się, aby tutaj, w tych murach wszystkim było dobrze. Nadal będziemy dbać o to, abyśmy byli dużą rodziną, no i oczywiście, żeby jakość nauczania była na wysokim poziomie – podkreśla dyrektorka.

Największe trudności

Kiedy robiono otwory w pracowniach i odwierty na system chłodniczy w celu zainstalowania odpowiednich urządzeń, zauważono, że między niektórymi piętrami trzeba wzmocnić konstrukcje nośne. Fundament szkoły był wzmocniony podczas pierwszego etapu renowacji. Dodatkowo było potrzebne wzmocnienie konstrukcji nośnych betonowania oraz wymiany podłóg we wszystkich pracowniach, dlatego dodatkowe prace remontowe się wydłużyły. W związku z tym od września do grudnia były prowadzone dodatkowe prace przedtem niezaplanowane. Samorząd m. Wilna od 1 września zapewnił wszystkim uczniom tradycyjne nauczanie kontaktowe. Jako że nie było możności umieszczenia ponad 800 uczniów w jednym budynku, nowy rok szkolny rozpoczęli oni w 5 różnych szkołach.

– To był ogromny problem, szczególnie dla tych rodzin, które mają kilkoro dzieci i musiały dowozić je do różnych placówek. Tutaj wielkie podziękowania dla samorządu stołecznego, który pomógł nam rozwiązać ten problem i zapewnił autokary, które dowoziły uczniów klas początkowych do różnych placówek: szkoły na Antokolu, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II czy Gimnazjum Salomei Nėris na ulicy Wileńskiej. To były największe trudności, ale pokonaliśmy je. Najważniejsze, że nauka odbywała się kontaktowo. Bardzo tęsknimy za naszą szkołą. Jestem wdzięczna wszystkim. Wspólnie pokonaliśmy te trudności, ani jeden nauczyciel w tym czasie nie odszedł z pracy. Wszyscy byliśmy razem w tych ciężkich czasach – podkreśla Marcinkiewicz.

Wsparcie ze strony miasta

Wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR, Edyta Tamošiūnaitė, nadzorowała prace od początku renowacji „Syrokomlówki”.

– Tym projektem od samego początku i aż do końca opiekowała się wicemer Wilna, Edyta Tamošiūnaitė. Bardzo często odwiedzała nas z przedstawicielami samorządu w czasie remontu. Kiedy mieliśmy jakieś trudności, zawsze była z nami, pomagała. Mieliśmy wielokrotnie spotkania online ze społecznością gimnazjum w których uczestniczyła wicemer i inni pracownicy samorządu miasta Wilna. Nie byliśmy sami, to jest najważniejsze – podkreśla Helena Marcinkiewicz

Ogromne słowa wdzięczności dyrektorka składa administracji oraz dyrekcji tych szkół, gdzie tymczasowo uczyli się uczniowie Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie: Anecie Gracjanie Łapcun, dyrektor Szkoły Początkowej na Antokolu; Adamowi Błaszkiewiczowi, dyrektorowi Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie; Jolicie Marcinkevičienė, dyrektor Gimnazjum Salomei Nėris; dyrektor Centrum Edukacji dla Osób Dorosłych im. Gabrieli Petkevičaitė-Bitė w Wilnie.