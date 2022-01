„Syrokomlówka” otwiera podwoje po długiej tułaczce uczniów

To niczym kolejna uroczystość początku roku szkolnego dla uczniów wileńskiego gimnazjum Władysława Syrokomli. Po feriach zimowych dzieci wracają do świeżo wyremontowanej i zmodernizowanej szkoły. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę fakt, że dotychczas dzieci musiały chodzić na lekcje do różnych placówek.

„Od samego początku śledzę remont gimnazjum. Dla mnie ważne, jak nadzorowane i zarządzane są szkoły dla dzieci mniejszości narodowych. Oczywiście ważne jest, aby pomieszczenia były ciepłe, dobrze wyposażone, dobrze wentylowane. Najważniejsze jest, że istnieje silna społeczność i profesjonalni nauczyciele, którzy mogą zapewnić wysokiej jakości edukację” — powiedziała Edita Tamošiūnaitė, zastępca mera Wilna.

Kompromis — remonty po lekcjach…

Wileńskie Przedsiębiorstwo Rozwoju (lit. Vilniaus vystymo kompanijos), które koordynuje projekt remontu, wraz z rodzicami i dyrekcją szkoły, znalazło rozwiązanie, aby uczniowie gimnazjum im. W. Syrokomli mogli kontynuować naukę w swojej szkole. Pozostałe drobne remonty wykona się po lekcjach i w weekendy.

„Fakt, że dzieci mogą dziś wrócić, jest przykładem intensywnej i bliskiej współpracy. Dziękujemy rodzicom i nauczycielom za cierpliwość i jeszcze raz przepraszamy za niedogodności, których doświadczyli. Możemy się jednak cieszyć, że w szkole stworzono wysokiej jakości i motywujące środowisko, które będzie wychowywać odpowiedzialne i kreatywne pokolenie” — powiedział Rimvydas Jūrėnas, dyrektor departamentu zarządzania Wileńskiego Przedsiębiorstwa Rozwoju.

Modernizacja w kilku etapach

Prace modernizacyjne gimnazjum przebiegały w kilku etapach: w pierwszym wykonano ocieplenie budynku — nie przerwano nauki w budynku gimnazjum. We wrześniu 2020 roku, po dokupieniu dodatkowych napraw instalacji grzewczych, podjęto decyzję o zamontowaniu nowej instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

Sprzęt zainstalowany w wyremontowanym gimnazjum jest jednym z najnowocześniejszych na rynku. Jakość czasu nauki i czyste środowisko gwarantuje nowo zainstalowany system wentylacji i klimatyzacji w klasach i salach lekcyjnych. Nowy system wentylacji zapewni standardową (około 30 metrów sześciennych/godz.) ilość świeżego powietrza dla każdego ucznia. Poprawia to samopoczucie, zdolność do pracy, zmniejsza zmęczenie i senność.

Nowy system pomoże nawet w 80 proc. zmniejszyć nagrzewanie się pomieszczenia, w których temperatura gwałtownie wzrasta podczas upałów późną wiosną i wczesnym latem. Wyposażone są w najnowocześniejszy system chłodzenia powietrzem VRF piątej generacji (ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego). Pozwoli schłodzić pomieszczenie do komfortowej temperatury.

Podczas modernizacji szkoły wymieniono rury, zmodernizowano instalację elektryczną i alarmową, wymieniono sprzęt do gotowania oraz zainstalowano instalację wentylacyjną.

Pozostały drobne naprawy

W gimnazjum W. Syrokomli pozostawiono do wykonania drobne naprawy — przemalowania korytarzy farbami wodnymi i dostosowania nowych systemów. Remont szkoły zakończy się na początku lutego. Całkowity koszt prac modernizacyjnych (docieplenie, ogrzewanie, wentylacja i dekoracja wnętrz) — około 4,3 mln. euro.

