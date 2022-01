Wilno obchodzi 699. urodziny

25 stycznia, z okazji 699. urodzin Wilna, w mieście odbędzie się szereg wydarzeń poświęconych tej dacie. Przez cały rok stolica będzie się szykować do jubileuszowych obchodów swego 700-lecia, które przypada w 2023 roku.

W ramach obchodów urodzin stolicy ulice, budynki, place i skwery wileńskiej Starówki rozbłysną jaskrawym blaskiem

| Fot. Marian Paluszkiewicz

We wtorek, 25 stycznia o godz. 17.00, na placu Katedralnym zapali się specjalny zegar w postaci instalacji świetlnej, odliczający czas do nowego stulecia Wilna. Symboliczny zegar zapali 4,5-metrowy świetlny Człowiek Zegarmistrz. Kiedy zegar wybije urodziny Wilna, do obchodów 700-lecia Wilna zostanie już tylko rok.

Świecącego się zegarmistrza można także będzie spotkać podczas Wileńskiego Festiwalu Świateł. Ulice, budynki, place i skwery wileńskiej Starówki rozbłysną jaskrawym blaskiem. Autorami instalacji świetlnych są nie tylko artyści litewscy. Swoje pozdrowienia w postaci instalacji przysłali ich twórcy z Australii, Kanady, Hiszpanii, Niderlandów, Francji.



Podziwiać instalacje świetlne w wielu punktach miasta goście wydarzenia będą mogli w dniach 25-29 stycznia w godz. 17.00-23.00. Impreza ta tradycyjnie gromadzi tłumy gości. W tym roku organizatorzy, powołując się na skomplikowaną sytuację epidemiologiczną, apelują o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa – zakładanie maseczek, przestrzeganie odległości, unikanie dużych skupisk ludzi.

„Chcemy wierzyć, że przyszłoroczne obchody jubileuszowe odbędą się bez spowodowanych pandemią ograniczeń i będziemy mogli świętować 700. urodziny Wilna z większą liczbą gości z kraju i z zagranicy” – powiedział stołeczny mer Remigijus Šimašius.

Szacuje się, że 25 stycznia w Wilnie może urodzić się około 30 dzieci

| Fot. Marian Paluszkiewicz

W dniach 25-27 stycznia o godz. 19.00 w Parku Górnym odbędą się pokazy oświetlonych balonów. Kolorowe balony tym razem będą latać nad stolicą przy akompaniamencie muzycznym, urzekną tańcem ognia i światła. Przy użyciu balonów świateł, ognia i muzyki zostanie zaprezentowana historia Wilna. Partnerem tego wyjątkowego widowiska jest dyrekcja Państwowego Rezerwatu Kulturowego Zamków Wileńskich.

Z kolei Agencja Turystyki i Rozwoju Biznesu Go Vilnius zaprasza do udziału w grze orientacyjnej „Legenda Wilna 700: zagrzej nogi”.

„Przewodnicy turystyczni i historycy opracowali zagadkowe trasy dla dzieci i dla dorosłych. Gra będzie polegała na odgadywaniu zagadek, poszukiwaniu skarbów i nowych miejsc. Aż 700 zwycięzców tej gry będzie mogło odebrać symboliczną nagrodę – bilety do Muzeum Iluzji” – mówi Inga Romanovskienė, kierowniczka agencji.

Tradycyjnie podczas urodzin Wilna na placu Ratuszowym wzniesione zostaną chorągwie wileńskie. Z powodu pandemii goście nie są zapraszani do udziału w tej ceremonii. Można będzie ją obejrzeć online.

O urodzinach Wilna tego dnia dowiedzą się zarówno w przedszkolach, jak i szkołach. Zajęcia edukacyjne nawiązujące do historii miasta odbędą się w wielu placówkach oświatowych, ich uczestnicy dostaną symboliczne upominki.

Tradycyjnie pierwsza wzmianka o nazwie grodu w dokumentach pisanych jest uznawana za datę urodzin miasta

| Fot. Marian Paluszkiewicz



Każde dziecko urodzone w Wilnie tradycyjnie otrzyma śliniaczek z napisem „Wilno Cię kocha”. Szacuje się, że 25 stycznia może urodzić się około 30 dzieci.

Tradycyjnie pierwsza wzmianka o nazwie miasta w dokumentach pisanych jest uznawana za datę urodzin miasta. W Europie o nowo powstającym mieście dowiedziano się przed 699 laty, w 1323 r. Właśnie wtedy wielki książę Litwy Giedymin zaprosił kupców, rzemieślników oraz uczynnych włościan do odwiedzenia Wilna, a jeżeli im się spodoba, do osiedlenia w nowo założonym mieście.

Wszystkie wydarzenia organizowane z okazji urodzin Wilna są bezpłatne. Do udziału w niektórych imprezach wymagana jest wcześniejsza rejestracja, a w niektórych udział jest możliwy tylko z paszportem możliwości. Informację można znaleźć na stronie www.700vilnius.lt