Paszport możliwości zastąpią inne ograniczenia

Premier Ingrida Šimonytė poinformowała w piątek, że w środę rząd powinien podjąć decyzję o zawieszeniu covidowego paszportu możliwości. Jeśli rząd zawiesi korzystanie z paszportu możliwości, planowane jest wprowadzenie innych ograniczeń, takich jak limit osób w supermarketach czy instytucjach.

Zamiast paszportu możliwości zostaną wprowadzone inne ograniczenia

| Fot. Marian Paluszkiewicz

– To, że zostanie odwołany paszport możliwości, wcale nie oznacza, że koronawirus się skończył. Zamiast paszportu możliwości zostaną wprowadzone inne ograniczenia, ponieważ sytuacja epidemiologiczna w kraju i na świecie jest bardzo napięta. Zalecane jest częstsze robienie szybkich testów z apteki, prawdopodobnie będą zabronione masowe imprezy. Zalecane jest także noszenie maseczek z filtrem, ponieważ zapewniają one znacznie lepszą ochronę przed odmianą omicron. No i oczywiście szczepienia, które chronią nas przed ciężkim przebiegiem choroby – mówi dla „Kuriera Wileńskiego“ Daiva Razmuvienė, epidemiolog Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego.

Przez cały styczeń sytuacja była naprawdę napięta. Każdego tygodnia odnotowywano coraz więcej przypadków zachorowań. W ostatnim tygodniu stycznia nastąpił nieznaczny wzrost liczby nowych przypadków wymagających leczenia szpitalnego.

– Omicron wcale nie oznacza, że to tylko katar. Mamy już przypadki śmiertelne, gdy chorzy na omicron umierali. Omicron rozprzestrzenia się 70 razy szybciej niż inne odmiany koronawirusa. Jeżeli chory na pierwszą odmianę koronawirusa z Wuhan mógł zarazić 2-4 osoby, na deltę 5-6, to osoba chora omicronem może zarazić nawet 10 osób wokół siebie. Jeżeli wcześniej zalecano, by trzymać się 2 m odstępu, to teraz to nie wystarczy – zaznacza Daiva Razmuvienė.

Jak mówi, mimo rekordowej liczby chorych, szczyt zachorowań jeszcze przed nami.

– Jesteśmy jeszcze w drodze. Te ponad 11 tys. chorych w ciągu doby wcale nie oznacza, że już liczby chorych nie będą rosnąć. Będą większe i nikt nie wie, jak długo, ponieważ wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko. To, że już przechorowaliśmy, wcale nie oznacza, że w ciągu kilku tygodni nie dopadnie nas znów. Wcale też nie oznacza, że nie jest on taki agresywny, być może mniej ludzi jest hospitalizowanych, ale coraz częściej przypadki są bardzo poważne – podkreśla rozmówczyni.

Czytaj więcej: Nowe zasady otrzymania paszportu możliwości

Minister Gospodarki i Innowacji Aušrinė Armonaitė proponuje natychmiastowe zawieszenie paszportu możliwości. Proponuje zrobić to od razu, a nie etapami. Apeluje też do kolegów w rządzie, by nie wprowadzali dodatkowych ograniczeń w biznesie i zrewidowali warunki wjazdu na Litwę.

Według danych Departamentu Statystyki (stan na 31 stycznia) na Litwie zarejestrowano 5 793 nowe przypadki koronawirusa. Na COVID-19 zmarło 12 osób, z których 10 było niezaszczepionych albo nie w pełni zaszczepionych. Liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni w skali kraju w stosunku do dnia poprzedniego wzrosła do 3 886,5. W Wilnie wskaźnik ten wynosi 5 621,7 (najwyższy w kraju), w rejonie solecznickim – 3 742,5, w rejonie trockim – 3 110,2, w rejonie wileńskim – 3 063,8, w rejonie święciańskim – 2 703,1.

W szpitalach na Litwie (stan na 31 stycznia) z powodu COVID-19 leczonych jest 1 339 pacjentów, w tym 87 na oddziałach intensywnej terapii. Pod maskami tlenowymi przebywa 1 087 pacjentów, do urządzeń sztucznej wentylacji płuc podłączonych jest 41. Minionej doby z powodu COVID-19 hospitalizowano 150 osób. Z powodu patogenu zmarło na Litwie (stan na 31 stycznia) 7 872 pacjentów, w tym 739 osób, które były w pełni zaszczepione. Minionej doby stwierdzono zgon 12 osób, z których 10 było niezaszczepionych albo nie w pełni zaszczepionych. Z infekcją koronawirusową wiążą się 14 963 zgony.

Czytaj więcej: Pandemia wywołała gwałtowny wzrost fali zakupów internetowych