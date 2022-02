Nowy logotyp Trok: nie tylko historia, ale też współczesność

Troki, które w tym roku obchodzą swoje 700-lecie, mają nowy logotyp. Ma on kształt przecinka, a został zainspirowany widokiem zamku trockiego widzianego z lotu ptaka. Troki uzyskały też status historycznej stolicy Litwy.

Troki otrzymały status historycznej stolicy Litwy

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Troki są jednym z najbardziej odwiedzanych przez turystów miast na Litwie. Samorząd trocki, dbając o to, aby liczba osób odwiedzających to miasto jeszcze bardziej się zwiększyła, postanowił stworzyć nowy logotyp. „Przecinek jest znakiem interpunkcyjnym, który wskazuje, że zdanie ma początek, ale nie koniec. Z tej przyczyny przecinek nadaje się koncepcyjnie do reprezentowania Trok, bo to miasto ma bogatą historię oraz jasną przyszłość” – czytamy w komunikacie samorządu.

Nowy symbol Trok

O pomoc w stworzeniu nowego logotypu samorząd zwrócił się do młodych artystów. – Mamy bardzo dobry kontakt z Wileńską Akademią Sztuk Pięknych. Zrobiliśmy wspólnie sporo projektów. Tym razem zwróciliśmy się do profesorów akademii, aby nam pomogli z logotypem. Projekt został zrealizowany z okazji 700-lecia Trok. Studenci podczas zajęć wykonali 13 prac graficznych. Samorząd natomiast ufundował dla studentów stypendium na wykonanie pracy, zaś zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę. Trzeba pamiętać, że gdybyśmy zwrócili się do zawodowego grafika, to wówczas zapłacilibyśmy o wiele więcej – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” wicedyrektor administracji rejonu trockiego Agata Mankeliūnienė.

Zamek w Trokach, obok wieży Giedymina lub wieży telewizyjnej, jest jednym z najbardziej znanych symboli Litwy. – Troki i rejon trocki zawsze są kojarzone z zamkiem. Chcieliśmy, aby ktoś zobaczył ten zamek z innego punktu widzenia. Studentka akademii spojrzała na niego z lotu ptaka – mówi wicedyrektor administracji samorządu.

Nowy logotyp znajdzie się zarówno w pismach urzędowych, jak też w przestrzeni publicznej, między innymi w mailach samorządowych, na oficjalnych dokumentach, na autobusach. – Reakcja ludzi na nowe logo była bardzo różna. Jednak nas cieszy sam fakt, że pomysł wywołał dyskusję. Rozumiemy reakcję, bo na pewno ten logotyp nie ma tradycyjnej formy. Dlatego postanowiliśmy, że w roku bieżącym logotyp będzie funkcjonował, po tym czasie zdecydujemy, czy zostanie z nami na dłużej. Ten rok to będzie czas, kiedy będzie można zobaczyć, jak reagują na logotyp nasi mieszkańcy. Mamy jednak cichą nadzieję, że zostanie on z nami na dłużej – dodaje Mankeliūnienė.

Zwrócenie uwagi

Z nowego logotypu cieszy się też dyrektor Pałacu Kultury w Trokach Edward Kiejzik. – Moim zdaniem jest to dobra rzecz, jeśli chodzi o zwrócenie uwagi na miasto w roku obchodów 700-lecia. Przy takich okazjach czymś bardzo ważnym jest bycie zauważonym. Dzięki temu może uda się nawet dotrzeć do osób, które w ogóle nic nie wiedziały o Trokach. Logotyp jest bardzo współczesny, dlatego pokazuje, że Troki są nie tylko miastem historycznym, ale również kroczą ręka w rękę ze współczesnością – mówi naszej redakcji Kiejzik.

Nowy status dla Trok

Pod koniec stycznia sejm przyjął poprawki, na mocy których starówki Wilna oraz Kowna, a także Troki, Stare Troki oraz Kiernów otrzymały oficjalny status historycznej stolicy Litwy. Zdaniem inicjatora pomysłu, posła z ramienia socjaldemokratów Kęstutisa Vilkauskasa oficjalny status pomoże miastom lepiej wykorzystać różne możliwości prawne, finansowe i ekonomiczne do promocji miejscowości. Była mer rejonu trockiego, a obecnie posłanka z ramienia Ruchu Liberałów Edita Rudelienė oświadczyła przed sejmowym głosowaniem, że „jest to historyczny moment dla Trok”.

– Zawsze twierdziliśmy, że Troki są historyczną stolicą Litwy. Ta decyzja ma bardziej wymiar symboliczny, ponieważ nie otrzymamy żadnego dodatkowego finansowania ze strony państwa. Jednak sam fakt uznania za historyczną stolicę bardzo nas cieszy. W tym roku mamy dużo okazji do świętowania: 700-lecie Trok, Rok Karaimów. Sezon imprez zaczynamy od święta miasta, które przez dwa lata z powodu pandemii nie mogło się odbyć, w pierwszy weekend czerwca. I faktycznie maraton imprez potrwa do 9 września, kiedy odbędą się właściwe obchody z okazji 700-lecia miasta – informuje „Kurier Wileński” Agata Mankeliūnienė.

Nowy logotyp Trok ma formę przecinka

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Nowe możliwości

Podobnego zdania jest też Edward Kiejzik. – Każda tego typu inicjatywa daje nowe możliwości również Pałacowi Kultury. Pojawiają się potencjalni nowi odbiorcy kultury. Na pewno z tego skorzystamy. Być może tak zwany turysta wypoczynkowy odwiedzi nie tylko zamek oraz trockie kawiarnie, ale również weźmie udział w imprezach kulturalnych. W tym roku, z okazji 700-lecia miasta, planujemy sporo imprez plenerowych – mówi dyrektor Pałacu Kultury.

W ubiegłym roku, po konsultacjach z historykami, samorząd rejonu trockiego postanowił, że oficjalnie za dzień założenia Trok uznaje się 8 września 1322 r. Podobnie jak w przypadku Wilna, jest to data umowna. Konsultantami historycznymi byli Darius Baronas z Instytutu Historii Litwy oraz Alfredas Bumblauskas z Uniwersytetu Wileńskiego. Ich zdaniem datę założenia Trok trzeba powiązać z datą założenia Wilna w roku 1323. Bo zgodnie z kroniką Bychowca, która została spisana przez prawosławnego mnicha w XVI w., wielki książę Giedymin początkowo przeniósł stolicę z Kiernowa do Trok, a później do Wilna. Według naukowców z nielicznych źródeł historycznych wynika, że Troki były stolicą przez bardzo krótki czas. „Uwzględniając fakt, że za symboliczną datę powstania Wilna uważa się rok 1323, to sądzimy, że najlepszą datą symboliczną dla Trok byłby rok 1322. Ta data dobrze współgra zarówno z wiadomościami historycznymi oraz archeologicznymi” – piszą w uzasadnieniu naukowcy. Natomiast 8 września oddajemy hołd wielkiemu księciu Witoldowi, który w tym dniu miał być koronowany.

