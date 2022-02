„Każda wojna dyskredytuje prawo międzynarodowe, jest szaleństwem przemocy, na które trzeba odpowiadać postem i modlitwą” — powiedział KAI abp Stanisław Gądecki. Komentując rosyjską agresję na Ukrainę przewodniczący Episkopatu powiedział, że trwa walka chrześcijaństwa z antychrześcijaństwem i zaapelował o pomoc materialną dla Ukraińców i okazanie gościnności uchodźcom wojennym.

Publikujemy wypowiedź abp. Stanisława Gądeckiego dla KAI:

Jest to wiadomość nadzwyczaj smutna, bo pokazuje, że w sytuacji, gdy ujawnia się pazerność, chęć zdobycia »jeszcze więcej«, i odżywa neokolonializm — rozum zawodzi, nie jest wystarczającą obroną, żeby człowieka powstrzymać.

Wydaje mi się, że komentarzem do obecnej wojny mogą być słowa, jakie papież Franciszek wypowiedział na włoskim cmentarzu-mauzoleum Fogliano di Redipulgia. Mówił wtedy, że wojna niszczy wszystko, także to, co Pan Bóg stworzył najpiękniejszego: istotę ludzką, a także więź między braćmi.

Papież wskazywał: „Wojna jest szalona, jej planem rozwoju jest zniszczenie: chęć rozwijania się przez zniszczenie! Chciwość, nietolerancja, żądza władzy to motywy pobudzające do decyzji o wojnie, a są one często usprawiedliwiane ideologią. Wcześniej jednak jest namiętność, bodziec wypaczony. Ideologia jest usprawiedliwieniem, a gdy zabraknie ideologii, to pojawia się odpowiedź Kaina: »Co mnie obchodzi mój brat?«, »Czyż jestem stróżem brata mego?« (Księga Rodzaju, 4,9). A więc: raczej zabić brata, aniżeli przyznać się do niesprawiedliwości”.

Słowa wypowiedziane na głównej nekropolii I wojny światowej na terenie Włoch, można powtórzyć w odniesieniu do obecnego czasu. Ludzkość nie nauczyła się niczego od czasu II wojny światowej i ciągle chce mieć więcej, wciąż wzmacniając tę swoją łapczywość.

Wczoraj papież Franciszek zaapelował do osób ponoszących odpowiedzialność polityczną, aby dokonały „poważnego rachunku sumienia przed Bogiem, który jest Bogiem pokoju, a nie wojny, który jest Ojcem wszystkich, a nie tylko niektórych, który chce, abyśmy byli braćmi, a nie wrogami”.

Każda wojna dyskredytuje prawo międzynarodowe, jest szaleństwem przemocy, na które trzeba odpowiadać postem i modlitwą. Jak powiedział metropolita archidiecezji Matki Bożej w Moskwie, abp Paolo Pezzi, skutki wojny można pokonać tylko przez pojednanie. Ale tragedia dopiero się rozpoczyna. W dodatku trudno określić, jakie ludzkie straty jeszcze spowoduje.

Decyzja prezydenta Rosji o ogłoszeniu dwóch niezależnych republik należących do Ukrainy jest też raną zadaną ukraińskiemu narodowi, bo stanowi naruszenie suwerenności Ukrainy. Mogłoby to oznaczać, że nikt nie ma prawa decydować o sobie, ponieważ większy mu na to nie pozwala. Ale to jest myślenie jakby z czasów kolonializmu.

Mając na uwadze, że to wszystko już teraz ma wpływ na naszą ojczyznę zachęcam do podjęcia postu i modlitwy w Środę Popielcową oraz włączenia się w zbiórki do puszek na rzecz uchodźców wojennych. Pomoc ta będzie udzielana za pośrednictwem Caritas Polska. Powinniśmy też przygotować się do wykazania większej otwartości i gościnności wobec tych, którzy, jako uciekinierzy z Ukrainy, będą potrzebowali pomocy.

W czasie, gdy trwa walka między dobrem i złem, chrześcijaństwem i antychrześcijaństwem potrzeba modlitwy, potrzeba odwoływania się do patronów Polski i patronów Ukrainy. Trzeba myśleć o Europie jako jedności, odrzucając nawet samą myśl o wojnie. W tej chwili nie można już używać kategorii wojny sprawiedliwej i niesprawiedliwej. Sama złożoność środków technicznych, które zostały nagromadzone czynią takie rozróżnienie niemożliwym. Pomijając już, że nie pozwala na to Ewangelia.

W tym trudnym i dramatycznym momencie trzeba wspierać obywateli Ukrainy, wyrażać solidarność z nimi pokazując, że nie są sami i że Europa stoi po ich stronie.

