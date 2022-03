Gimnazjum w Trokach zaprasza!

„Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne

— najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy”.

Kazimierz Przerwa – Tetmajer

Gimnazjum w Trokach to dynamiczna szkoła z siedzibą w centrum miasta. Organem prowadzącym jest Samorząd Rejonu Trockiego. Przez wiele lat placówka nabrała splendoru i stała się konkurencyjna względem innych szkół w rejonie i kraju.

Wincenta Dziugiewicz, wicedyrektor Gimnazjum w Trokach

| Fot. autorka

Misja gimnazjum

Misją gimnazjum jest wyposażanie uczniów w gruntowną wiedzę, właściwe przygotowanie ich do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia oraz do odpowiedzialnego życia w rodzinie i społeczeństwie.



Młodzież gimnazjalna kształci się zgodnie z zainteresowaniami pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogów. Każdy uczeń jest ważny i każdemu jest okazywana pomoc w osiągnięciu sukcesu. W wymierny sposób wyrównujemy szanse edukacyjne naszych wychowanków poprzez umiejętne rozpoznawanie ich potrzeb, stosowanie aktywizujących metod pracy, motywowanie do pogłębiania wiedzy, realizację zajęć wyrównawczych.

Rodzinna atmosfera

Cała społeczność gimnazjalna tworzy miłą, bezpieczną i rodzinną atmosferę. Uczniowie objęci są opieką pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną i medyczną. Również rodzice chętnie współpracują, służą pomocą, wsparciem. Gimnazjum szeroko otwiera drzwi na różne formy współpracy, propozycje, projekty. Placówka nastawiona jest na rozwój dziecka — nauka przede wszystkim, lecz także rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.

Dzieci uczestniczą chętnie w nieodpłatnych zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań. Klasy są nieliczne, najliczniejsza liczy 21 osób, przez co nauczyciele bardzo dobrze znają każdego ucznia, jego mocne i słabe strony. Dzieci rozwijają się na wielu płaszczyznach: biorą udział w konkursach językowych, literackich, przyrodniczych, matematycznych, jak również plastyki, muzyki i tańca, zdobywają nagrody w zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych. Wychowawcy klasowi uczą dzieci wzajemnego poszanowania. Proces wzajemnego poznawania oraz poznawania siebie odbywa się nie tylko podczas nauki w salach klasowych, lecz także poza nimi, poprzez wyjazdy do teatru, wycieczki krajoznawcze, spotkania z ciekawymi osobistościami, projekty, wspólne zabawy.

Dzieci rozwijają się na wielu płaszczyznach: biorą udział w konkursach językowych

| Fot. autorka

Nowoczesne pracownie

Placówka dysponuje nowoczesnymi pracowniami komputerowymi i przedmiotowymi, czytelnią, centrum multimedialnym i biblioteką, w której uczniowie mają dostęp do tradycyjnych zbiorów bibliotecznych, jak również mogą wykorzystywać stanowiska komputerowe w celu pozyskania informacji z Internetu. W gabinecie doradztwa zawodowego pedagog szkolny prowadzi konsultacje dotyczące studiów i zawodów na przyszłość. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Do dyspozycji uczniów jest również boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki. Dobre wyposażenie pracowni w sprzęt laboratoryjny i pomoce naukowe sprzyja lepszemu poznawaniu świata. Wielu absolwentów gimnazjum kontynuuje naukę na uczelniach wyższych w dowolnych kierunkach. W stołówce uczniowie otrzymują smaczne i zdrowe pożywienie. Szkoła posiada dwa autobusy, którymi młodzież jest dowożona do gimnazjum.

Zgrany zespół

W Gimnazjum w Trokach pobiera naukę 211 uczniów/wychowanków, co stanowi 15 kompletów klas. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat, do grupy wczesnoszkolnej — dzieci w wieku 6 lat, do klas początkowych — w wieku 7-10 lat, do klas podstawowych i średnich — w wieku 11-19 lat.

Siła gimnazjum tkwi w tym, iż dyrekcja, uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami, nauczyciele oraz pracownicy gimnazjum tworzą razem zgrany zespół, którego dążenia ukierunkowane są przede wszystkim na jeden cel: rozwój i edukację młodych ludzi, pragnących zdobywać wykształcenie właśnie w Gimnazjum w Trokach.

Rekrutacja do Gimnazjum w Trokach na rok szkolny 2022/2023 odbywa się od 1 marca.

Serdecznie zapraszamy nowych uczniów do naszego gimnazjum!

Kontakty:

Gimnazjum w Trokach

Regon: 290665350

Adres, kod pocztowy: ul. Birutės 44, LT-21117, Trakai

E-mail: tvm.trakai@gmail.com

Tel.: +370 5 2855670, +370 616 26226

Wincenta Dziugiewicz, wicedyrektor Gimnazjum w Trokach