Litwa przygotowuje się do całkowitego uniezależnienia się od rosyjskich surowców energetycznych. Związane jest to z kwestią bezpieczeństwa, ponieważ Rosja ze sprzedaży surowców energetycznych Europie czerpie ogromne zyski, a do tego może prowadzić szantaż energetyczny. Upośledza to zdolność Unii Europejskiej nakładania skutecznych sankcji i odcinania Rosji pieniędzy na prowadzenie wojny na Ukrainie. Jak zaznaczył prezydent Litwy Gitanas Nausėda, Litwa przygotowuje się do zerwania z rosyjskimi surowcami, a premier Litwy Ingrida Šimonytė wcześniej zaznaczała, że niezależność od Rosji jest możliwa.

Czytaj więcej: Šimonytė: „Litwa bez rosyjskiego gazu przeżyje”

„Prezydent Gitanas Nausėda powiedział, że Litwa przygotowuje się do całkowitego uniezależnienia się od rosyjskich zasobów energetycznych” — przekazał w poniedziałek Reuters.

| Fot. ENMIN

Deklaracja padła na poniedziałkowej konferencji prezydenta Nausėdy, która miała miejsce po spotkaniu z premierem Holandii Markiem Rutte w Wilnie.

„Połączenie gazowe z Polską, podmorskie połączenie energetyczne ze Szwecją, synchronizacja systemu energetycznego z Europą kontynentalną — to wszystko pokazuje, że Litwa przygotowuje się do życia całkowicie bez rosyjskich zasobów energetycznych” — zaznaczył prezydent.

„Przeszliśmy już większość drogi do uniezależniania się od Rosji. Zastąpiliśmy gaz rurociągowy skroplonym gazem ziemnym (LNG) i jesteśmy gotowi do korzystania z ropy naftowej z innych krajów. Wkrótce zakończymy synchronizację energetyczną” — powiedział głowa państwa.

Czytaj więcej: Wilno ma bata na ceny ogrzewania. Pytania i odpowiedzi samorządu

Litwa rozbudowuje Litgrid

Litwa rozbudowuje system przesyłowy energii elektrycznej Litgrid. Ma on na celu synchronizację sieci państw bałtyckich z obszarem Europy kontynentalnej. W listopadzie ubiegłego roku minister energetyki Litwy Dainius Kreivys stwierdził, że synchronizacja jest „najważniejszym projektem z obszaru bezpieczeństwa narodowego, który pozwoli zarządzać systemami energetycznymi, razem z wiarygodnymi partnerami”.

„Postępy przygotowań są szybkie, pewnie zmierzamy do planowanego w 2025 r. terminu synchronizacji sieci” — powiedział wówczas Kreivys.

W skład Litgrid wchodzi m.in. system transmisyjny LitPol Link łączący polskie i litewskie sieci energetyczne.

Czytaj więcej: LitPol Link – kroczymy z Polską ramię w ramię

Na podst.: PAP, LRP, własne