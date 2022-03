Tymczasowy rynek w Parafianowie zakłóca spokój mieszkańców wsi

Rynek w Rudominie w rejonie wileńskim, który przyciąga wielu handlowców i kupujących, jest zamknięty na czas remontu. W styczniu 2022 r. bazar został przeniesiony tymczasowo do wsi Parafianowo. Mieszkańcy wsi oraz kupujący na bazarze narzekają na brak parkingu.

Po renowacji na targowisku w Rudominie zostaną stworzone komfortowe warunki pracy dla handlowców, a także 150 miejsc parkingowych dla kupujących

| Fot. Honorata Adamowicz

Bazar nie był dobrze przygotowany

— Bazar nie był dobrze przygotowany. Nie ma ani jednego miejsca parkingowego. To targowisko to dla nas udręka, zwłaszcza dla mieszkańców ulic Słonecznikowej i Przemysłowej. O piątej rano rozpoczyna się hałas, muzyka, szum silników. Blokują nam wjazdy. Po prostu nie można wyjechać z podwórka. Co więcej, wjeżdżają na nasze prywatne posesje i zostawiają swoje auta na naszych chodnikach. Jednym słowem, niszczą nam krzewy, zerwali pokrywę naszego wodociągu, niszczą nam wszystko — skarży się „Kurierowi Wileńskiemu” pani Jolanta, która mieszka obok tymczasowego rynku.

Nieraz wzywano policję

Pani Jolanta i jej sąsiedzi nieraz dzwonili na policję, bo zwyczajnie nie mogli wyjechać z własnego podwórka. Policja przyjeżdża na wezwania, reguluje ruch, ale gdy odjeżdża, problem wraca.

— Z sąsiadami zwracaliśmy się do odpowiednich instytucji, ale problem nie został rozwiązany. Postawiono znaki, że nie wolno stawiać aut, ale na te znaki nikt nie zwraca uwagi. Mieszkamy tutaj od niedawna, dlatego nie mamy płotu, dlatego też wjeżdżają nam do podwórka, a gdy zwracamy im uwagę, to mówią, żebyśmy postawili płot i bramę — opowiada Jolanta.

Pani Irena także mieszka obok rynku i ma małe dzieci. W rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że w sobotę do późnego popołudnia nie może z nimi wyjść nawet na spacer, bo jest niebezpiecznie i z wózkiem nie wszędzie może przejść, ponieważ samochody stoją w trzy rzędy.

— Jeżeli mają do nas przyjechać goście w sobotę, to mówimy, że tylko wieczorem, ponieważ do późnego popołudnia nie możemy ani wyjechać, ani wjechać, ani wyjść na zwykły spacer. Mamy małe dzieci, ale na pierwszą połowę dnia w soboty nic nie planujemy, a więc pół dnia jest po prostu zmarnowane. Zimą, gdy było ślisko, samochody zawracały niedaleko naszej bramy i nieraz omal nie wjechali nam w bramę, pomagałam też wypychać samochody z własnego podwórka — żali się kobieta.

Na brak parkingu przy tymczasowym rynku narzekają nie tylko mieszkańcy Parafianowa, ale też i kupujący, którzy przyjeżdżają na bazar i zmuszeni są parkować samochody w niedozwolonych miejscach, bo innych nie ma. Jak nas poinformowała policja, od 1 lutego do 5 marca z powodu blokowania dróg albo pozostawienia aut w niedozwolonym miejscu w Parafianowie były 3 wezwania, sporządzono 6 protokołów.

Klienci targowiska zmuszeni są parkować samochody w niedozwolonych miejscach, bo innych po prostu nie ma

| Fot. Mariusz Pyż

Zainstalowano znaki drogowe

Samorząd Rejonu Wileńskiego zna sytuację dotyczącą czasowo przeniesionego targowiska w Rudominie. „Już po pierwszym dniu funkcjonowania czasowego targowiska do samorządu wpłynęła skarga mieszkańców, dotycząca niewłaściwego parkowania aut kupujących na targowisku” — poinformowano nas.

„W lutym 2022 r., uwzględniając prośby i skargi mieszkańców, samorząd zainstalował znaki drogowe nr 332 „Zatrzymywanie się zakazane” na ul. Pramonės (po obu stronach ulicy) (w Parafianowie – od aut.). Wydział Porządku Publicznego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego we współpracy z przedstawicielami Policji dba o porządek publiczny w godzinach pracy rynku rudomińskiego w Parafianowie. Samorząd Rejonu Wileńskiego wystąpi również do ZSA „Nemėžio komunalininkas” o zmianę harmonogramu odbioru odpadów tak, aby nagromadzone śmieci były usuwane z targowiska tego samego dnia po godzinach pracy targowiska. Przewiduje się, że już wkrótce po urządzeniu parkingu na tymczasowym placu targowym osoby odwiedzające rynek nie będą parkowały aut w niedozwolonych miejscach i do czasu realizacji projektu remontu rynku we wsi Rudomino będą spełnione oczekiwania i potrzeby zarówno handlowców i kupujących, jak i osób mieszkających w pobliżu tymczasowego rynku” — napisano „Kurierowi Wileńskiemu” w nadesłanym komunikacie.

Bazar cieszy się popularnością

Józef Szatkiewicz, starosta Rudominy, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że działkę pod tymczasowy bazar znaleźć było bardzo trudno, ponieważ musiała być to działka specjalnego przeznaczenia, czyli do działań komercyjnych.

— Ten bazar cieszy się ogromną popularnością i gdy tylko ludzie dowiedzieli się, że zostanie zamknięty, otrzymaliśmy mnóstwo próśb, zarówno od osób sprzedających, jak i kupujących, żeby nie zamykać, ponieważ dla wielu to jedyne źródło przeżycia. Postanowiliśmy więc przenieść go w inne miejsce. Otrzymujemy mnóstwo skarg, że brakuje miejsc dla chętnych do handlowania na tym bazarze — mówi starosta.

Na brak parkingu przy tymczasowym rynku narzekają nie tylko mieszkańcy Parafianowa, ale też kupujący, którzy przyjeżdżają na bazar

| Fot. Mariusz Pyż

Parking wkrótce ma powstać

— Na tym placu jest także zaplanowane miejsce na parking. Niestety, nie udało się przygotować go do użytku, ponieważ umowa na wynajęcie tego placu była podpisana późną jesienią i po prostu nie zdążyliśmy go urządzić z powodu mrozów. Ale teraz, gdy tylko będzie sprzyjała nam pogoda, to od razu weźmiemy się do roboty. To znaczy, plac zasypiemy żwirem, wzmocnimy podłoże. Mam nadzieję, że problem będzie rozwiązany — mówi Józef Szatkiewicz.

Rewitalizacja rynku w Rudominie

Renowacja rynku w Rudominie będzie trwała półtora roku. Według starosty przed podjęciem decyzji o remoncie do jego urzędu wpłynęło mnóstwo próśb, by bazar działał w sposób niezakłócony i bez koniecznej przerwy. Dla wielu ludzi praca na bazarze to jedyne źródło utrzymania. Stąd powstał dylemat: urządzić bazar i dorabiać później do niego parking czy przerwać pracę bazaru do momentu, kiedy parking będzie gotowy, tracąc tymczasowo miejsca pracy dla ludzi. Tak czy inaczej, ktoś w tej sytuacji byłoby poszkodowany. Samorząd uznał, że poszkodowani mogą być tymczasowo mieszkańcy Parafianowa i otworzył tam bazar bez koniecznego parkingu.

W trakcie realizacji projektu planowane jest poszerzenie powierzchni targowej poprzez unowocześnienie wszystkich istniejących funkcjonalnych stref handlowych w zależności od asortymentu towarów. Łącznie teren rynku w Rudominie zostanie podzielony na 7 stref handlowych, które umożliwią handel artykułami spożywczymi i niespożywczymi, różnymi sadzonkami i roślinami, maszynami i produktami rolniczymi, zwierzętami hodowlanymi i drobiem.

W celu stworzenia bardziej atrakcyjnych i komfortowych warunków pracy dla handlowców rynek zostanie wyposażony w pawilony stacjonarne oraz stragany z zadaszeniem. Handlowcy będą mogli również handlować z samochodów. Odnowiony rynek będzie miał 238 miejsc handlowych, w tym 12 pawilonów, w których handel będzie odbywał się regularnie, niezależnie od godzin otwarcia rynku.

Aby promować zatrudnienie i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w rynku pracy, projekt przewiduje również utworzenie kilku szerszych miejsc handlu dla niepełnosprawnych handlowców. Dodatkowo chodniki zostaną również przystosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich.

Zmienią się również budynki na terenie rynku. Remontowi zostanie poddany istniejący budynek pawilonu. Pomieszczenia wewnętrzne zostaną przeprojektowane, są przewidziane pomieszczenia administracyjne i kontroli weterynaryjnej oraz inne pomieszczenia pomocnicze.

Planuje się, że powstanie około 150 miejsc parkingowych, co również ułatwi poruszanie się i bezpieczeństwo na głównej ulicy w pobliżu rynku.

