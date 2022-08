Koronawirus szybko się rozprzestrzenia, ale w lżejszej formie

Podwarianty Omikronu BA.4 i BA.5

— SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się po całej planecie i nadal ewoluuje. Najnowsze dane dowodzą, że podwarianty Omikronu BA.4 i BA.5 odpowiadają za obecny gwałtowny wzrost zakażeń. Wariant BA.4 jest bardziej zakaźny od poprzednich, dlatego mamy w kraju taki wzrost zachorowań — zaznacza w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Arvydas Ambrozaitis, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, specjalista chorób zakaźnych.

Podwarianty Omikronu BA.4 i BA.5 są bardziej zaraźliwe niż podwariant BA.2 oraz pierwotny BA.1. BA.4 i BA.5 posiadają dodatkowe mutacje L452R i F486V w domenie wiążącej wypustki receptora, co sprawia, że są bardziej zakaźne.

Szybko się zarażają, ale lżej chorują

— Ludzie bardzo szybko się zarażają, ale chorują lżej. Przebieg choroby ma lekką formę. Na szczęście nie rośnie liczba hospitalizowanych, śmiertelność też nie rośnie; to wszystko wskazuje na to, że szpitale nie będą przepełnione. No cóż, wirus nadal się rozprzestrzenia, mutuje i z tym musimy nauczyć się żyć. Wszystko wskazuje na to, że zbliża się ten okres, kiedy to będzie choroba sezonowa tak jak grypa. Niepokoi tylko to, że Covid tak bardzo rozprzestrzenia się latem. Jestem pewien, że już nie będziemy musieli przeżywać kolejnego lockdownu, ponieważ już prawie 80 proc. osób przechorowało lub jest zaszczepionych. Mogą powrócić maseczki, trzymanie się dystansu, dezynfekcja rąk. Bardzo ważne jest, by się zaszczepić — mówi Arvydas Ambrozaitis.

Testy sekwencjonowania we wrześniu

Wraz z nawrotem zachorowań na COVID-19 na Litwie, Narodowe Laboratorium Nadzoru Zdrowia Publicznego planuje wznowić testy sekwencjonowania we wrześniu.

Cały proces sekwencjonowania będzie musiał zostać przeorganizowany, ponieważ teraz głównym narzędziem testowym są szybkie testy antygenowe, a sekwencjonowanie zasadniczo wymaga testów PCR. Będą pobierane dodatkowe próbki z pozytywnych testów antygenowych, następnie przeprowadzone będą już pośrednie testy PCR w laboratorium, aby wybrać próbki, które nadają się do sekwencjonowania, aby następnie wykonać sekwencjonowanie. Ten proces trochę się zmieni.

Od lutego ubiegłego roku Krajowe Laboratorium zostało wyznaczone do koordynowania i rozwijania systemu testów sekwencjonowania chorób koronawirusowych. Jednak po odwołaniu stanu zagrożenia COVID-19 w kraju 1 maja wygasły również zarządzenia szefa operacji — ministra zdrowia, które zezwalają na wykorzystanie próbek pacjentów do sekwencjonowania badań i zapłaty za nie.

Badania sekwencjonowania pokazują, jaki wariant COVID-19 jest powszechny w kraju. Zachorowalność na COVID-19 osiągnęła szczyt w lutym tego roku, następnie stale spadała i była stosunkowo niska od wiosny, ale odnotowała gwałtowny wzrost w ostatnich tygodniach.

W niedzielę z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby należące do grup wiekowych 60–69, 70–79 oraz 80–89 latków. Dwie z nich nie były zaszczepione.

Ogółem od początku pandemii na infekcję koronawirusową zachorowało w naszym kraju 1 191 996 osób, zmarło 9 223.

Do szpitala trafiła wczoraj jedna osoba. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa obecnie 9 chorych na COVID-19.

Średnia dobowa ostatnich 7 dni to 1 199 nowych przypadków.

Liczba nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców w ciągu minionych 14 dni sięga 569,9. Pozytywne testy stanowią 52,4 proc.

