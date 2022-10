Politolog Vytis Jurkonis, wykładowca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych oraz Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że to bardzo ważne, że kwestie związane z polską mniejszością narodową na Litwie są poruszane na tak wysokim szczeblu.

Spotkanie z premier Litwy

„Przy okazji Warsaw Security Forum szef polskiego rządu spotkał się z premier Litwy Ingridą Šimonytė. Rozmowy dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa w regionie, dalszego wsparcia Ukrainy oraz kwestii związanych z polską mniejszością narodową na Litwie. Premier przedstawił nadzieje polskiego rządu na jak najszybsze uregulowanie zobowiązań litewskich w zakresie praw polskiej mniejszości narodowej” — czytamy w oświadczeniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Polskie kwestie

— Myślę, że to normalne i całkiem naturalne, że zostały poruszone kwestie związane z polską mniejszością narodową na Litwie. Społeczność polska na Litwie jest duża, dlatego ważne jest poruszać tematy związane z kulturą, oświatą tej mniejszości narodowej. Nie wiem dokładnie, o czym mówiono lub co zostało uzgodnione, ale myślę, że to bardzo ważne, że na tak wysokim szczeblu ciągle się o tym mówi. To jest bardzo ważny i jednocześnie drażliwy temat, dlatego bardzo dobrze, że kwestie te są omawiane na szczeblu rządowym i wyjaśniane stanowiska, co można zrobić, w wyniku czego podejmowane są jedne lub drugie decyzje — zaznacza Vytis Jurkonis.

Kwestie polityki i obronności

Konferencja Warsaw Security Forum zgromadziła osoby i instytucje związane z kwestiami polityki i obronności. Szef polskiego rządu wziął udział w panelu dyskusyjnym pod tytułem „Europe at War: Discussing Central and Eastern European Support for Ukraine”. Premier podkreślił potrzebę silnego i zdecydowanego działania w sprawie Ukrainy wspólnie ze Wspólnotą Transatlantycką i USA.

Znaczenie forum nie tylko dla członków UE

— Forum jest znaczące dla doświadczonych polityków, decydentów polityki zagranicznej, którzy zajmują się polityką zagraniczną i kwestiami bezpieczeństwa narodowego. Myślę, że to bardzo symboliczne i ważne, że wzięli w nim udział nie tylko przedstawiciele Litwy, Polski i innych państw Unii Europejskiej, ale także Swiatłana Cichanouska oraz żona prezydenta Ukrainy Olena Zelenska. Wydaje mi się, że jest to świetna okazja, aby usłyszeć ich stanowisko i znaleźć sposoby na lepszą pomoc dla Ukrainy, a także dla części Białorusi, która walczy o inną, demokratyczną, Białoruś, wolną i utrzymującą dobrosąsiedzkie stosunki — komentuje politolog.

Rosja zagrożeniem nie tylko wojskowym

Podczas spotkania premier Polski podkreślił, że Rosja stanowi zagrożenie nie tylko na polu wojskowym. Wskazał chociażby na zagrożenia płynące z propagandy, manipulowania energią czy dyplomacją. „Musimy nauczyć się tego, w jaki sposób walczyć ze wszystkimi tymi rosyjskimi zagrożeniami, nie tylko na polu walki, poprzez dostarczanie broni do Ukrainy, czyli dokładnie to, co robimy przez ostatnie parę miesięcy” — zaznaczył szef polskiego rządu.

Bezpośrednie wsparcie finansowe Ukrainy

Ważnym elementem wsparcia, o które Polska także zabiega, jest bezpośrednie wsparcie finansowe Ukrainy. Dyskusje podczas tegorocznych spotkań panelistów skupiły się na kluczowych wyzwaniach stojących przed Sojuszem Północnoatlantyckim, Unią Europejską i krajami partnerskimi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej.

Kwestie bezpieczeństwa

Na forum położono nacisk na kwestie bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i cybernetycznego —szczególnie ważnych w dobie zagrożeń związanych z rosyjską agresją na Ukrainę.