Projekt budżetu 2023 ma być z dobrymi wieściami

Poziom PKB powinien wzrosnąć o ok. 1,5 proc. Średnia roczna inflacja w przyszłym roku powinna wynieść około 6 proc. Poziom inwestycji powinien wzrosnąć o ok. 4,5 proc., stopa bezrobocia sięgnie ok. 6,8 proc., a średnie dochody wzrosną o ok. 8,1 proc.

Premier o priorytetach

Jak zaznacza premier Ingrida Šimonytė, najważniejszym zadaniem dla budżetu w przyszłym roku będzie sprostanie wyzwaniom związanym z czynnikiem energetycznym. Na zniwelowanie skoków cen energii — wypłaty wyrównania za prąd zarówno dla gospodarstw domowych, jak i firm — państwo przeznaczy prawie 2 mld euro. Łączna wartość pomocy udzielonej zarówno przedsiębiorstwom, jak i gospodarstwom domowym ma wynieść ok. 4,5 proc. PKB.

Cena za 1 KWh dla gospodarstw domowych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy przyszłego roku ma wynieść 28 eurocentów, natomiast w drugiej połowie — 33. Państwo będzie wspierało przede wszystkim transformację źródeł energii wykorzystywanych przez biznes. Dopłaci także do gazu, gwarantując cenę na poziomie 1,07 euro za 1 metr sześc.

Wzrost wynagrodzeń

Ustawa budżetowa przewiduje także wzrost wynagrodzeń gwarantowanych. Płaca minimalna wzrośnie o 15 proc., do 840 euro brutto (625 euro netto). Natomiast wynagrodzenie podstawowe, na podstawie którego jest obliczane wynagrodzenie w sektorze publicznym, wzrośnie o 5 euro, do poziomu 186 euro. Ma się to przełożyć na wzrost wynagrodzeń urzędników służby cywilnej o ok. 23,5 euro. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 5,14 euro z dotychczasowych 4,47 euro.

Emerytura dla osób z wymaganym stażem pracy wzrosłaby w przyszłym roku o 65 euro, do 575 euro, a bez wymaganego stażu — o 60 euro, czyli do 542 euro. Zasiłek dla osób samotnych wzrósłby z 32 do 35 euro.

Cztery kierunki

Jak powiedział w telewizji LRT Aleksander Radczenko, doradca prawny przewodniczącej sejmu Viktorii Čmilytė-Nielsen, w planach przyszłorocznego budżetu wyróżnia się cztery ważne kierunki. „W tym roku projekt wygląda inaczej z powodu dużego pakietu pomocowego dla mieszkańców, co ma sprzyjać zwiększeniu ich dochodów. Na ten cel w porównaniu z tegorocznym budżetem państwo przeznacza ponad 1,5 mld euro, co odczuje większość mieszkańców” — twierdzi doradca. Większość mieszkańców odczuje wzrost wynagrodzeń, uważa rozmówca.

„Tarcza”, obrona, PKB

Jako drugi ważny kierunek wyróżnia się pakiet energetyczny. Ma być on „tarczą” pomocy dla mieszkańców i biznesu w związku z gwałtownym wzrostem cen na energię elektryczną i gaz. Na ten cel państwo przeznacza prawie 2 mld euro. Na bezpieczeństwo i obronę kraju zostało przewidzianych dodatkowych 275 mln euro. Poziom finansowania zostanie utrzymany na poziomie 2,5 proc. PKB. Prawie 3 mld euro zostanie przeznaczonych na rozwój transportu, kolei, budowy dróg, renowację domów mieszkalnych, poszukiwanie alternatywnych źródeł energii.

Deficyt — 4,9 proc.

Planuje się, że deficyt budżetowy wyniesie 4,9 proc. produktu krajowego brutto (PKB). Brakujące pieniądze trzeba będzie pożyczyć…

Opozycja krytykuje projekt budżetu, bo ma, jej zdaniem, zwiększyć zadłużenie kraju. Tak stwierdził m.in. poseł Saulius Skvernelis.